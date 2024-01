Blaga zima smanjila potrošnju: Pojeftinio pelet u Srpskoj

Na tržištu Republike Srpske trenutno je velika ponuda peleta, a zbog blage zime potrošnja je manja, te je došlo i do pojeftinjenja, rekao je Srni sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Igor Andrić.

Izvor: Envato

Andrić je istakao da se cijena po toni peleta kreće od 400 do 500 KM, u zavisnosti od proizvođača.

"Negdje je čak moguće naći i ispod 400 KM, što naravno zavisi i od kvaliteta peleta", dodao je Andrić.

Prema njegovim riječima, većina proizvođača peleta je izvozno orijentisana, ali usljed energetske krize u zapadnoj Evropi nabavljene su velike količine i skladišta su puna.

"I zbog prethodne slabije zime nije došlo do potrošnje, tako da je sve to zajedno uslovilo nižu cijenu", pojasnio je Andrić.

Kada je riječ o ogrevnom drvetu, on kaže da je došlo do određenog pojeftinjenja, a u Srpskoj cijena palete iznosi od 180 KM do 210 KM.

(Srna)