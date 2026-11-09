Počinju trodnevni pregovori o najnižoj plati u RS: Vlada želi dogovor, radnici bolji život

Predstavnici Vlade Republike Srpske, Sindikata i poslodavaca naredna tri dana razgovaraće o najnižoj plati, a cilj je da se dođe do zajedničkog dogovora o njenom novom iznosu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će sastanci biti održani danas, sutra i prekosutra, ističući da Vlada želi da se do rješenja dođe dogovorom, a ne jednostranom odlukom.

Minić je naveo da već postoje određene ideje i načelne saglasnosti, ali da je važno da i predstavnici Sindikata i poslodavaca iznesu realne činjenice koje će biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja najniže plate.

Na prethodnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, održanoj 2. novembra, predstavnici Vlade, Sindikata i poslodavaca saglasili su se da najniža plata mora biti povećana, ali tada nije postignut dogovor o konkretnom iznosu.

Poslodavci su tada naveli da ne osporavaju potrebu za povećanjem najniže plate, ali upozoravaju da ono mora biti usklađeno sa mogućnostima privrede i makroekonomskim pokazateljima. Smatraju i da bi eventualno veće povećanje trebalo pratiti smanjenje poreza i doprinosa na plate.

Sindikat smatra da najniža plata mora biti značajnije povećana zbog rasta troškova života i inflacije, ističući da radnici očekuju primanja koja neće služiti samo za pokrivanje osnovnih životnih potreba, već i za dostojanstveniji život.

Trenutna najniža plata u Republici Srpskoj zavisi od stručne spreme i iznosi od 1.000 do 1.450 KM.

Kako je rasla najniža plata u Srpskoj

Najniža plata u Republici Srpskoj posljednjih godina bilježila je značajan rast. Tako je 2020. godine iznosila 520 KM, dok je početkom 2021. godine ostala na istom nivou, da bi u maju te godine bila povećana na 540 KM.

Početkom 2022. godine najniža plata iznosila je 590 KM, a od maja je povećana na 650 KM. U 2023. godini utvrđena je na 700 KM, dok je od početka 2024. godine povećana na 900 KM.

U 2025. godini uveden je sistem različitih iznosa najniže plate u zavisnosti od stručne spreme koja se zahtijeva za obavljanje posla. Tako je najniža plata iznosila 900 KM za poslove bez zahtijevane srednje stručne spreme, 950 KM za poslove za koje je potrebna trogodišnja srednja škola, 1.000 KM za poslove za koje je potrebna četvorogodišnja srednja škola, te 1.300 KM za poslove za koje je potrebna viša stručna sprema.

Od 1. januara 2026. godine najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 1.000 KM za radnike bez kvalifikacije, 1.050 KM za poslove za koje se zahtijeva trogodišnja srednja stručna sprema, 1.100 KM za četvorogodišnju srednju stručnu spremu, 1.350 KM za višu stručnu spremu i 1.450 KM za visoku stručnu spremu.

Posmatrano u odnosu na 2020. godinu, osnovni iznos najniže plate povećan je sa 520 na 1.000 KM, odnosno za 480 KM ili oko 92 odsto.

Međutim, uprkos rastu plata, troškovi života i dalje predstavljaju veliki izazov za građane.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, prosječna neto plata isplaćena u septembru 2026. godine iznosila je 1.727 KM.

Istovremeno, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u septembru je iznosila 2.964,10 KM. To znači da je prosječna neto plata pokrivala 58,26 odsto vrijednosti potrošačke korpe, dok je za njeno potpuno pokrivanje nedostajalo još 1.237,10 KM.

Kada je riječ o radnicima koji primaju osnovnu najnižu platu od 1.000 KM, ona pokriva svega oko 33,7 odsto vrijednosti sindikalne potrošačke korpe.

(Mondo)