Pijan vodio dnevnik pa suspendovan

Voditelj austrijskog javnog servisa ORF Roman Rafrajder suspendovan je nakon što je sinoć vodio dnevnik u pijanom stanju.

Bilo je jasno vidljivo da je poznati voditelj pijan, po usporenom govoru, ali i držanju za sto kako ne bi pao.

ORF je potvrdio da je Rafrajder vodio dnevnik "ZiB fleš" u 21.52 na prvom programu pod dejstvom alkohola.

"ORF žali zbog ovog događaja. Rafrajder je suspendovan, a odjeljenje za zaposlene analizira taj slučaj i razmatra dalje posljedice. Rafrajder se izvinio interno za ovaj događaj i naveo da su uzrok lični razlozi", saopštio je javni servis.

U ORF-u se polazi od toga da će Rafrajder napustiti tu medijsku kuću.

Rafrajderu je majka, pred dnevnik, javila da mu je otac na intenzivnoj njezi, zbog čega je popio previše alkohola.

U ORF se vodi diskusija kako je uopšte Rafrajder u takvom stanju pušten da uđe u studio, pa je pokrenuta interna istraga.

Inače dnevnik sa pijanim Rafrajderom je samo na kratko bio "okačen" u onlajn videoteci ORF-a, odakle je povučen, ali je ostao "zabilježen" na društvenim mrežama.

Inače on je trebalo da vodi i sljedeći dnevnik u 23 časova, ali je uprava javnog servisa reagovala i to spriječila, te je dnevnik sa više od polučasovnog pomijeranja emitovan, i to uz drugog voditelja, koga su morali da dovezu u studio.

Rafrajder već jednom, prije tri godine, bio "udaljen" sa ORF-a, nakon što je bio suočen sa optužbama za zlostavljanje bivše djevojke.

(Tanjug, Mondo)