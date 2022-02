Borelj: Prolazimo kroz najopasniji period od Hladnog rata

Evropa prolazi kroz najopasniji period za svoju bezbjednost od kraja Hladnog rata, premda je diplomatsko rješenje sa Rusijom još moguće, rekao je danas šef evropske diplomatije Žozep Borelj.

Odgovarajući na pitanje o američkom upozorenju na neposrednu rusku invaziju na Ukrajinu, Borelj je rekao da "dijeli snažnu zabrinutost" u vezi sa tom prijetnjom.

"Sto četrdeset hiljada vojnika nisu na granici kako bi pili čaj", rekao je Borelj na zajedničkoj konferenciji za novinare u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

Blinken je demantovao da Vašington svojim upozorenjima "širi paniku". "To nije širenje panike, to su jednostavno činjenice", rekao je Blinken.

Dvojica čelnika su napomenula da je diplomatija još na djelu. "Mislimo da je diplomatsko rješenje ove krize još moguće. Nadamo se najboljem, a pripremamo se za najgore", rekao je Borelj.

Šef evropske diplomatije rekao je na ministarskom sastanku šefova energetskih institucija SAD i EU u Vašingtonu da Rusija koristi isporuke energenata u Evropu kao oružje u periodu skoka svjetskih cijena goriva.

On je dodao da se EU okrenula glavnim dobavljačima energenata kako bi obezbijedila dovoljne isporuke po pristupačnim cijenama.

"Pozivamo Rusiju na deeskalaciju. Sada preduzimamo nove, uglavnom diplomatske napore kako bismo ubijedili Rusiju da izabere put dijaloga. I to se mora nastaviti. Ali u isto vrijeme, moramo jasno da stavimo do znanja da bi svaka dalja agresija na Ukrajinu imala ogromne posljedice i da bi zauzvrat donijela /Rusiji/ velike troškove", istakao je on, prenosi "Sputnjik".

Borelj je istakao potrebu za verifikacijom isporuka energenata u Evropu, napominjući u tom smislu "stratešku" saradnju sa SAD.

