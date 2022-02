Rusi postavili ultimatum: Dođite na pregovore do 15 časova, ili ćete biti krivi za krvoproliće

Pregovarački tim iz Rusije uputio je oštru poruku Ukrajini.

Izvor: YouTube/Screenshot/CNN/Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima u nedjelju da je ukrajinska strana izabrala Gomelj, grad u Bjelorusiji, kao mjesto za razgovore sa Rusijom umjesto Minska.

"Grad Gomelj je predložila sama ukrajinska strana kao mjesto za razgovore. Kao što smo rekli, ruska delegacija je spremna za te razgovore. Upozorili smo ukrajinsku stranu da ovog puta akcije koje obuhvata vojna operacija neće biti obustavljene – kao što je to učinjeno juče", rekao je Peskov.

On je u subotu rekao da je u petak popodne zbog očekivanih razgovora sa Kijevom ruski predsjednik Vladimir Putin dao naređenje da se zaustavi kretanje glavnih ruskih vojnih snaga u Ukrajini. Pošto je druga strana odustala od dijaloga 26. februara popodne pokret je nastavljen u skladu sa planiranom operacijom.

Portparol Kremlja je ranije u nedjelju rekao da je ruska delegacija doputovala u Bjelorusiju na razgovore sa ukrajinskom stranom prema dogovoru. Delegaciju čine predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Ministarstva odbrane i drugih ruskih resora, uključujući administraciju predsednika, koju predvodi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski.

"Imate do 15 časova"

Predstavnici Rusije će sačekati odgovor Ukrajine na sastanak u Gomelju do 15 časova, rekao je novinarima šef delegacije, pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski.

"Smireno predlažemo sljedeće: sada je podne. Do 15:00 nastavljamo da budemo ovde i čekamo odgovor ukrajinske strane kao potvrdu sopstvene odluke da odu na pregovore u Gomelj. Čim dobijemo ovu potvrdu, odmah ćemo krenuti tamo i sastati se sa kolegama u pregovorima. Mi smo za mir. U slučaju odbijanja pregovora sva odgovornost za krvoproliće biće na ukrajinskoj strani. Ali mi smo tu do 15 časova i čekamo odgovor od ukrajinske strane", rekao je on.

Prethodno, na oglašavanje Peskova da mirovni pregovori treba da se odigraju u Belorusiji, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se oglasio i u nacionalnom obraćanju u nedjelju ujutro rekao da ostaje otvoren za razgovore na drugim lokacijama koje ne pokazuju agresiju prema Ukrajini. Ukrajinski predsjednik je dodao da su razgovori u Minsku mogli biti mogući da Rusija nije napala Ukrajinu sa bjeloruske teritorije, pa odbio da se pregovori izvrše na toj lokaciji.

