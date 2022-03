Zašto je Mariupolj od ključne važnosti za Rusiju: Pad bi osakatio Ukrajinu

Marijupolj je postao najteže bombardovan i oštećen grad u ratu Ukrajine sa Rusijom pošto je pretrpio najveći teret neprekidnih ruskih napada. To je ključno mjesto za vojnu kampanju Moskve u Ukrajini. Ali, zašto?

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/RT

Postoje četiri glavna razloga zašto bi preuzimanje lučkog grada bila tako strateška pobjeda za Rusiju - i veliki udarac za Ukrajinu.

1. Obezbjeđivanje kopnenog koridora između Krima i Donbasa

Geografski, grad Marijupolj zauzima samo malu oblast na mapi, ali sada tvrdoglavo stoji na putu ruskim snagama koje su izbile sa poluostrva Krim. Oni probijaju put ka sjeveroistoku kako bi pokušali da se povežu sa svojim drugovima i ukrajinsko-separatističkim saveznicima u regionu Donbas na istoku Ukrajine, piše BBC.

General ser Ričard Barons - bivši komandant Komande združenih snaga Ujedinjenog Kraljevstva - kaže da je zauzimanje Marijupolja od vitalnog značaja za ratne napore Rusije: "Kada Rusi budu osjetili da su uspješno završili tu bitku, završiće kopneni most od Rusije do Krima i vidjeće to kao veliki strateški uspjeh."

Ako bi Marijupolj bio osvojen, Rusija bi takođe imala potpunu kontrolu nad više od 80 odsto crnomorske obale Ukrajine - presjecajući njenu pomorsku trgovinu i dalje je izolujući od svijeta. Boreći se protiv napredujućih snaga u posljednje tri nedjelje, Ukrajinci koji se brane uspjeli su da zaustave veliki broj ruskih trupa. Ali taj neuspjeh Rusije da obezbijedi brzo zauzimanje grada, podstakao je ruske komandante da pribjegnu verziji srednjovijekovne opsadne taktike iz 21. vijeka.

Rusi su gađali Mariupolj artiljerijom, raketama i projektilima - oštetivši ili uništivši više od 90 odsto grada. Oni su takođe presjekli pristup električnoj energiji, grijanju, slatkoj vodi, hrani i medicinskim zalihama, što je stvorilo humanitarnu katastrofu za koju Moskva sada okrivljuje Ukrajinu jer je odbila da se preda do 5 časova ujutru u ponedjeljak. Ukrajinski poslanik optužio je Rusiju da "pokušava da izgladni Mariupolj da se preda".

Ukrajina je obećala da će braniti grad do posljednjeg vojnika, a do toga lako može da dođe, navodi BBC. Ruske trupe se polako guraju u centar i, u odsustvu bilo kakvog izvodljivog mirovnog sporazuma, Rusija će sada vjerovatno intenzivirati bombardovanje - praveći malu, ako uopšte ikakvu razliku između naoružanih branilaca i opkoljenog civilnog stanovništva koje još uvijek broji više od 200.000.

Ako, i kada, Rusija preuzme potpunu kontrolu nad Mariupoljom, to će "osloboditi" blizu 6.000 ruskih vojnika koji će onda moći da krenu i ojačavaju druge ruske frontove oko Ukrajine.

Postoji veliki broj mogućnosti gdje bi se mogli prerasporediti:

na sjeveroistoku da se uključe u bitku za opkoljavanje i uništavanje regularnih oružanih snaga Ukrajine koje se bore protiv prokremljskih separatista u regionu Donbasa

na zapad da se krči put prema Odesi, koja bi bila posljednji preostali veliki izlaz Ukrajine na Crno more

na sjeverozapadu prema gradu Dnjepru

2. Gušenje ukrajinske ekonomije

Mariupolj je dugo bio strateški važna luka na Azovskom moru, dijelu Crnog mora. Sa svojim dubokim sidrištima, to je najveća luka u regionu Azovskog mora i dom velike željezare i čelika. U normalnim vremenima, Mariupolj je ključno izvozno čvorište za ukrajinski čelik, ugalj i kukuruz koji idu kupcima na Bliskom istoku i šire.

Već osam godina, od aneksije Krima Moskve 2014. godine, grad je neprijatno stisnut između ruskih snaga na tom poluostrvu i prokremljskih separatista u otcijepljenim samoproglašenim republikama Donjeck i Lugansk. Gubitak Mariupolja bio bi veliki udarac za ono što je ostalo od ukrajinske ekonomije.

3. Propagandna prilika

Mariupolj je dom ukrajinske jedinice milicije pod nazivom Azovska brigada, koja je dobila ime po Azovskom moru koje povezuje Marijupolj sa ostatkom Crnog mora. Brigada Azov sadrži ekstremiste krajnje desnice, uključujući i neonaciste.

Iako čine samo najmanji dio ukrajinskih borbenih snaga, ovo je bilo korisno propagandno oruđe za Moskvu, dajući joj izgovor da kaže stanovništvu Rusije da su mladići koje je poslala da se bore u Ukrajini tu da oslobode svog susjeda od neonacista, piše BBC.

Ako Rusija uspije da uhvati značajan broj boraca brigade Azov žive, vjerovatno će oni biti predstavljeni ruskim državnim medijima kao dio tekućeg informacionog rata za diskreditaciju Ukrajine i njene vlade.

4. Veliko podizanje morala

Zauzimanje Mariupolja od strane Rusije, ako do toga dođe, biće psihološki značajno za obje strane u ovom ratu. Pobjeda Rusije u Mariupolju bi omogućila Kremlju da pokaže svom stanovništvu - preko državnih medija - da Rusija ostvaruje svoje ciljeve i napreduje.

Za predsjednika Putina, sve ovo ima istorijski značaj. On vidi da ukrajinska obala Crnog mora pripada nečemu što se zove Novorosija (Nova Rusija) - ruske zemlje koje datiraju iz carstva iz 18. vijeka. Putin želi da oživi taj koncept, "spasavajući Ruse od tiranije prozapadne vlade u Kijevu", kako on to vidi. Mariupolj mu trenutno stoji na putu da postigne taj cilj.

Ali za Ukrajince bi gubitak Mariupolja bio veliki udarac - ne samo vojno i ekonomski - već i psihički za muškarce i žene koji se bore na terenu, braneći svoju zemlju. Mariupolj bi bio prvi veći grad koji je pao u ruke Rusa poslije Hersona, strateški mnogo manje važnog grada koji je jedva bio branjen.

Ovdje postoji još jedan moralni aspekt, a to je odvraćanje.

Mariupolj je pružio žestok otpor - ali pogledajte cijenu. Grad je desetkovan, uglavnom leži u ruševinama. Ući će u istoriju pored Groznog i Alepa, mjesta koja je Rusija na kraju bombardovala i granatirala da bi ih pokorila, pretvarajući ih u ruševine. Poruka ostalim ukrajinskim gradovima je oštra - ako odlučite da se oduprete kao što je to učinio Marijupolj, onda možete očekivati istu sudbinu.

"Rusi nisu mogli da uđu u Mariupolj", ističe general ser Ričard Barons, "nisu mogli da uđu sa svojim tenkovima, pa su ga razbili u ruševine. I to je ono što treba da očekujemo da vidimo na bilo kom drugom mjestu koje je njima važno."

(Mondo/BBC)