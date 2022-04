Zelenski odbio da ugosti njemačkog predsjednika

Njemačka se našla pod pritiskom da se više angažuje u vezi sa ratom u Ukrajini nakon što je zvanični Kijev odbio da ugosti njemačkog predsjednika Franka Valtera Štajnmajera.

Izvor: Profimedia

Štajnmajer je tokom posjete Poljskoj priznao da je ponudio da posjeti Kijev sa ostalim liderima EU, ali da mu je iz glavnog grada Ukrajine poručeno da u ovom trenutku nije dobrodošao, prenio je AFP.

"Bio sam spreman da to uradim, ali, kako stvari stoje, i to moram da primim k znanju, to nisu željeli u Kijevu", rekao je Štajnmajer novinarima.

Štajnmajer, bivši ministar spoljnih poslova, suočava se sa sve većim kritikama zbog svoje dugogodišnje blagonaklone politike prema Moskvi.

Kritike ne zaobilaze ni kancelara Olafa Šolca jer nije otišao u Kijev, a i zbog oklijevanja da Ukrajini isporuči teško naoružanje.

Tokom prethodnih nekoliko dana, Kijev su posjetili predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen i britanski premijer Boris Džonson.

(Srna)