Peking poslao upozorenje svijetu! Pogledajte kako izgleda moćno "nevidljivo" oružje Kine (VIDEO)

Kineske vlasti poslale su svoj najmoćniji borbeni avion "J-20" da patrolira Istočnim i Južnim kineskim morem, prenijeli su kineski mediji. U pitanju su avioni koji su prvi put predstavljeni javnosti prošle godine na aeromitingu u Kini.

Saopšteno je da raspoređivanje ovih vojnih aviona u Kineskom moru ima za cilj "bolju zaštitu kineske bezbjednosti vazdušnog prostora i pomorskih interesa", prenio "Global Times", pozivajući se na vojne stručnjake. Ovaj potez Pekinga povezuje se sa izjavom američkog generala i komandanta američkih pacifičkih vazduhoplovnih snaga, Keneta Vilsbaha, koji je rekao da su američki borbeni avioni F-35 i kineski J-20 bili u neposrednoj blizini iznad Istočnog kineskog mora.

Istočno kinesko more i Južno kinesko more dugo su bili sporni regioni. Kina polaže pravo na gotovo čitavo Južno kinesko more kao svoju suverenu teritoriju. Tamo je Peking naredio izgradnju vještačkih ostrva koja su pretvorena u vojne baze. U međuvremenu, u Istočnom kineskom moru, Kina polaže suverenitet na ostrva Senkaku koja po pod kontrolom Japana, takođe poznatim pod nazivom Diaoju ostrva. Posljednjih godina SAD su ponovile obećanje da će braniti japanska ostrva u slučaju spoljne agresije.

Upućeni u ova dešavanja tvrde da raspoređivanje J-20 ukazuje na dvije stvari, prvo povećano povjerenje Kine u sopstvene vojne sposobnosti, i drugo je njeno upozorenje drugim zemljama uključenim u teritorijalni spor. Sa oko 200 J-20 koji su navodno u službi, Vazduhoplovstvo Narodne oslobodilačke armije (PLAAF) "sada ima flotu naprednih stelt (nevidljivih) lovaca koliko ih ima i SAD", rekao je Piter Lejton sa Instituta za Aziju Grifit u Australiji.

"Svaki strani vojni avion koji izvrši invaziju na kineski vazdušni prostor u Istočnom i Južnom kineskom moru sada može biti presretnut", rekao je on.

