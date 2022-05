Navaljni opleo po Putinu: Ima vilu vrijednu preko milijardu evra

Aleksej Navaljni, opozicioni lider koji je uhapšen po povratku u Moskvu nakon liječenja u Njemačkoj usljed trovanja nervnim agensom, objavio je video na kojem se vidi velika luksuzna vila za koju on tvrdi da pripada ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Aleksej Navaljni je opozicioni aktivista i oštar protivnik načina vladavine ruskog predsjednika. On je tokom 2020. godine otrovan nervnim agensom "Novičokom". Po njegovim tvrdnjama, otrovan je preko donjeg veša. Kako on navodi, luksuzna vila pripada Vladimiru Putinu. Takođe, on i tim okupljen oko njega smatraju da je Vladimir Putin izgradio ovu vilu složenom korupcijskom šemom čija vrijednost prevazilazi milijardu evra!