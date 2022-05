Britanska televizija prekinula intervju sa ruskim diplomatom zbog "neprijatnih" odgovora (VIDEO)

Televizija "Skaj njuz" prekinula je razgovor sa prvim zamjenikom predstavnika Rusije pri UN Dmitrijem Poljanskim, jer je ruski diplomata naveo da je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski objavio fotografiju ukrajinskog vojnika sa amblemom SS divizije "Mrtvačka glava".

Izvor: Printscreen

"Ono što danas radi Velika Britanija, zaboravljajući sve za šta smo ratovali, jeste apsolutna katastrofa i sramota. Navešću vam samo jedan primjer – pokazaću vam šta se pojavilo na zvaničnoj stranici Zelenskog na Instagramu.

"Vidite amblem. Znate li šta je to? To je simbol Njemačke SS divizije iz Drugog svjetskog rata. On je na Dan pobjede 9. maja objavio amblem pripadnika Desnog sektora (zabranjenog u Rusiji) sa ovim amblemom, tvrdeći da je to simbol borbe protiv nacizma", istakao je Poljanski.

Voditelj je pokušao da prekine diplomatu, ali ga je on zamolio da to ne čini.

"To je izbrisano poslije pola sata, ali, naravno, mi imamo kopiju. Da li znate da je ova divizija `Mrtvačka glava` odgovorna za ubistvo stotinu Britanaca u Francuskoj na početku Drugog svjetskog rata? To znači da Britanija sada pokriva ukrajinske vlasti koje pokazuju nacističke simbole na Dan pobjede. A te nacističke simbole koristile su iste one jedinice koje su ubijale Britance. Zar vam to nije čudno?", upitao je Poljanski.

Poslije toga voditelj je prekinuo diplomatu rekavši da je imao priliku da govori, ali da je vrijeme za emitovanje isteklo.

"To je ta sloboda govora na Zapadu - njima istina ne treba! Sada će sto puta razmisliti pre nego što pozovu ruske diplomate na televiziju uživo", napisao je ruski diplomata na svom nalogu na mreži "Telegram".

Kako navodi "Sputnjik", Zelenski je 9. maja na društvenim mrežama napisao objavu posvećenu "danu pobjede nad nacizmom", ilustrovavši je izborom fotografija na kojima su prikazani ukrajinski vojnici i civili.

Na jednoj od fotografija vidi se vojnik sa amblemom SS divizije "Mrtvačka glava" na grudima.

Nakon nekog vremena, objava je prepravljena, a fotografija vojnika sa nacističkim simbolima uklonjena.

SRNA