Njemačka vlada zabrinuta: Moguća vanredna situacija u dijelovima države

Vlada Njemačke izrazila je zabrinutost da bi nedovoljne isporuke gasa mogle dovesti do vanredne situacije u pojedinim regijama tokom zime, usljed krize sa gasom koja će potrajati do 2024. godine i dovesti do trostrukog poskupljenja tog energenta.

Izvor: Shutterstock

Šef njemačke Federalne kancelarije Volfgang Šmit sazvao je sastanak šefova zemljišnih uprava kako bi razgovarali o krizi gasa koja se dešava u Njemačkoj, a "Bild" piše da su listu poznati detalji razgovora.

Prema pisanju njemačkog lista, federalna vlada očekuje vanredne situacije tokom sljedeće zime koje će proizići iz nedostatka gasa koji bi mogao da pogodi određene regije, ako ne i cijelu zemlju.

Direktor njemačke Savezne kancelarije za energetsku mrežu Klaus Miler izjavio je juče da NJemačka nema dovoljno rezervi gasa, ali je naglasio da ta zemlja ni u kom slučaju neće ostati bez tog energenta.