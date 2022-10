Tramp: "Glupa retorika SAD-a skoro pa natjerala Putina da napadne Ukrajinu"

Bivši američki predsjednik Donald Tramp sugerisao je da su SAD odgovorne za početak sukoba u Ukrajini, prenosi Njuzvik.

Izvor: Profimedia

Tramp je u intervjuu za "Pravi glas Amerike" izjavio da je "glupa retorika" predsjednika SAD Džozefa Bajdena "natjerala" predsjednika Rusije da pošalje trupe u Ukrajinu.

"Naša zemlja i naše takozvano rukovodstvo rugali su se Putinu. Retorika je bila tako glupa. Skoro pa su ga natjerali da pokrene to", rekao je Tramp, kojim tvrdi da do rata u Ukrajini ne bi došlo da je on predsjednik.

Tramp je naglasio i da je, kada je bio na čelu Bijele kuće, nastojao da održi dobre odnose i sa ruskim i sa ukrajinskim liderima, prenosi Njuzvik.

Rusija je 24. februara počela "specijalnu vojnu operaciju", kako zvanično Rusija naziva rat u Ukrajini. Danas je 228. dan sukoba.

(Agencije)