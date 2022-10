Stoltenberg: Rusija ne može da dobije nuklearni rat i Putin to zna

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je istakao da bi upotreba nuklearnog oružja skroz promenila rat.

U Kremlju znaju da bi upotreba atomskog oružja u Ukrajini temeljno promijenila prirodu konflikta, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. On je dodao da Putin sutra može da obezbijedi mir - ako povuče vojsku.

"Rusija zna da se nuklearni rat ne može da dobije i da nikad ne smije da se vodi", rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervjuu za njemački javni servis ARD, komentarišući nagovještaje ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućoj upotrebi nuklearnog arsenala.

"Rusija takođe zna - to su NATO i partneri jasno rekli, da bi upotreba atomskog oružja u Ukrajini temeljno promijenila prirodu konflikta. Jasno je da bi to imalo teške posljedice po Rusiju i to su naši partneri prenijeli Rusiji na razne načine. Jer, svaka upotreba atomskog oružja, čak i manjeg, značila bi prelazak ključne crvene linije", dodao je Stoltenberg.

Na pitanja kakva bi to promjena bila, prvi čovjek NATO nije želio da ide u detalje.

Putin "sutra" može da okonča rat

Prema Stoltenbergovim rečima, NATO priželjkuje da se rat što prije završi, a to Putin može da učini "sutra, tako što povuče ruske snage".

"Moramo shvatiti da Ukrajina prestaje da postoji kao nezavisna suverena nacija ukoliko prestane da se bori. Ako Putinova Rusija prestane da se bori, onda ćemo imati mir", dodao je Stoltenberg.

Prema njegovoj ocjeni, "hrabrost i riješenost" Ukrajinaca su na mnogo višem nivou nego kod Rusa, što se vidi na frontu. Uz to su Ukrajinci "iskusniji" jer ih od 2014. obučava i oprema NATO, rekao je Stoltenberg.

"Dakle, ukrajinska armija je daleko bolje obučena, daleko bolje vođena, daleko bolje opremljena i mnogo veća nego 2014. godine. To je razlog što je Ukrajina sada u stanju da se brani sasvim drukčije nego 2014. kada su Rusi prvi put umarširali i anektirali Krim", zaključio je generalni sekretar NATO.

