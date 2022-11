"Incident sa raketom u Poljskoj – početak kraja NATO"

Vlasti Ukrajine su tri puta otkrile nesposobnost NATO-a, saopštio je predsjedavajući ruske Državne dume Vjačeslav Volodin.

"Očigledno, ovo je početak kraja Alijanse. Najinteresantnija stvar je ta što kijevske vlasti, koje se hrane oružjem NATO-a, sada vode Sjeveroatlantski savez u grob. Kijevski režim je tri puta svijetu otkrio nesposobnost Alijanse", napisao je Volodin na "Telegramu".

On je iznio tri primjera koja potkrepljuju njegovo mišljenje, a to su obaranje rumunskog bombardera projektilom iznad Crnog mora, let drona preko članica NATO-a Rumunije, Mađarske i Hrvatske, prije pada u Zagreb, te pogađanje mete u Poljskoj ukrajinskim projektilom, piše TASS.

"Zamislite šta bi se desilo da je /ukrajinski predsjednik Vladimir/ Zelenski imao nuklearno oružje", dodao je Volodin.

