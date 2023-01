NOVA TEORIJA O NESTANKU ANE VOLŠ MIJENJA TOK ISTRAGE? Američka tužiteljka šokirala srpsku javnost, ovo menja sve!

Karmel Ortiz, jedna od najpoznatijih Bostonskih tužiteljki, iznijela je dvije sasvim nove teorije o nestanku Ane Volš.

Karmel Ortiz, poznata tužiteljka iz Bostona, otkrila je dvije nove teorije o nestanku Beograđanke Ane Volš, piše američki "Boston 25 News". Za njom američka policija traga od 1. januara 2023. godine. Rekla je da "ključ" istrage leži u danima pred doček Nove godine, a posebno u samoj novogodišnjoj noći. U posljednjem snimku Ane Volš se vidi njen način života tokom posljednje posjete Beogradu.

"Policija mora da usresredi istragu na to koji bi motiv mogao da natjera Brajana Volša da ubije suprugu Anu. Kada to otkrije, imaće dovoljno dokaza da ga optuži za strašan zločin. Kada se utvrdi šta se tačno dešavala u toku te noći, slučaj će biti blizu rješenja. Svi oni koji zastupaju teoriju da je Anu ubio suprug, uvjereni su da je on dugo planirao ubistvo. Međutim, postoji tu još jedna verzija! Šta ako su se Brajan i Ana u toku novogodišnje noći posvađali, ako je svađa otišla u neočekivanom pravcu i ako je Brajan u naletu bijesa uradio nešto strašno. I ako je potom počeo da paniči, što je dovelo do toga da učini nešto još strašnije sa njenim tijelom", rekla je Karmel Ortiz.

Ona tvrdi da istraga mora da se nastavi u pravcu otkrivanje motiva za eventualno počinjeno ubistvo. Dodaje da mora da se odradi totalna rekonstrukcija svega što se dešavalo u novogodišnjoj noći u kući Ane i Brajana Volša. Takođe, kako kaže ona, treba uzeti u obzir i prijavu Ane Volš iz 2014. godine za prijetnju ubistvom od strane njenog muža. Otkrila je i zašto Brajan nije optužen za ubistvo supruge Ane.

"Na kraju svega, želite da imate neoborive dokate da biste nekoga optužili za tako strašnu stvar kao što je ubistvo. Želite da budete sasvim sigurni", izjavila je Ortiz dodavši da ključ leži u otkrivanju motiva i nalaženju tijela žrtve.

Da podsjetimo, Ana Volš (39) je nestala 31. decembra 2022. godine. Njen muž Brajan Volš je uhapšen zbog ometanja policijske istrage. U njihovoj kući su pronađeni tragovi krvi u podrumu, a on je slagao policiju o svojim kretanjima u prvim danima Nove godine.

