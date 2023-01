Zelenski tvrdi da nije siguran da je Putin živ

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je danas da ne zna je li njegov ruski kolega Vladimir Putin još živ.

“Ne razumijem u potpunosti je li on živ. Je li on taj koji donosi odluke ili to radi netko drugi, određena grupa ljudi. Nemam informacija. Ne razumijem baš kako evropskim čelnicima možete obećati jednu stvar, a sljedeći dan započeti potpunu invaziju na drugu zemlju. Ne razumijem baš s kim imamo posla“, rekao je Zelenski tokom online govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.