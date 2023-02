Spasioci iz Srbije o iskustvu iz Turske: Tražiš iglu u plastu sijena

Srpski spasioci koji su danima tražili preživjele ispod ruševina u Turskoj, vratili su kući i ispričali šta su tamo doživjeli.

Razoran zemljotres pogodio je južnu Tursku, odnio na hiljade života i ovaj dio zemlje ostavio u ruševinama. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 6. februara pogodila južnu Tursku i sjeverozapad Sirije popeo se na više od 40.000. Na hiljade je i onih koji su ostali bez krova nad glavom, dok su čitavi stambeni blokovi sravnjeni sa zemljom.

Srpski vatrogasci-spasioci su u ruševinama nakon razornog zemljotresa u Turskoj raščišćavali teren u potrazi za preživjelima. Tokom svog angažovanja, srpski spasilački timovi spasili su tri osobe – sedamnaestogodišnju djevojku nakon 108 sati pronašli su i izvukli iz ruševina, a dvije osobe locirali su pomoću specijalne opreme i uz pomoć psa Zigija, koji je umnogome doprinio cijeloj akciji spasavanja. Nažalost, srpski spasioci pronašli su i tijela 23 osobe.

Po povratku u Beograd dočekali su ih članovi porodice, a oni su poručili da su obučeni, opremljeni i spremni da se uhvate ukoštac sa svim izazovima koji se stave pred njih. Sada su u emisiji Beogradska hronika na RTS-u govorili kako je sve to izgledalo i šta su proživljavali ovih deset dana koliko su proveli spašavajući ljude. Šef srpskog spasilačkog tima Davor Vidović rekao je u Beogradskoj hronici da je 26 godina u službi, ali da se ovako nešto doživljava jednom u životu.

Vodič psa Zigija, Mili Radojević, kaže da mu je najupečatljivije po dolasku u Tursku bilo to što su zatekli haotično stanje, veliku gužvu na putevima, a očekivali su pustoš. "Non-stop su se čule sirene. Osjećali smo podrhtavanje tla veoma često i djelimično bi se ponekad čuli jauci. Ekipe bi odmah pokušale da dođu što prije do žrtava, to je bio znak da kopamo, da se borimo", priča Davor Vidović. Prilikom akcije spasavanja korišćene su radne mašine.

"To je bilo mnogo slojeva betona, veoma teški dijelovi konstrukcije. Velike radne mašine su ih podizale, a naša uloga je bila da uz pomoć Zigija i opreme koju imamo pokušamo da lociramo gdje su žrtve i koordiniramo radne mašine i usmjeravamo gdje da se sklanjaju ploče, da bismo tim džepovima pristupili", objašnjava Vidović.

Akcija spasavanja 17-godišnje djevojke

Prva osoba koju je naš tim spasao bila je 17-godišnja djevojka.Pas Zigi je bio taj koji je ukazao gdje se ona nalazi. "Zgrada je bila porušena, u donjem dijelu bili su tzv. džepovi, elementi gdje može da struji neki vazduh i pas može tu da locira miris. Zigi nije odreagovao kao inače, kad ojseti miris on laje, pokaže izvor mirisa. Ovaj put nije lajao, ali je dao do znanja da nešto postoji, vraćao se na isto mjesto, markirao i njuškao i od mene tražio pomoć. Tu ima mnogo mirisa, od kućne hemije, specifičnog mirisa mrtvih na cijeloj ruševini, što zbunjuje psa. Ali, poznavajući njega, pretpostavio sam da tu nešto ima, da je neko živ", ispričao je Radojević.

Vođa tima objašnjava da su na osnovu savjeta Radojevića naložili da mašine pomjere veliki komad betonske ploče i tada su čuli glas koji ih doziva. "Počeli smo odmah sa pripremnim radnjama za njeno oslobađanje, lokalni spasioci koji su bili s nama su bukvalno poleteli, to je bio zajednički rad, mukotrpan rad, dok nismo uspjeli da je izvučemo. Spasilački timovi nikad ne odustaju, znate da su šanse sve manje, ali dok ima nade, mi smo tu", rekao je Vidović.

Zigi ide u penziju

Spasioci ističu da je potraga za preživelima izgledala kao traganje za iglom u plastu sena. Opasnost po same spasioce je postojala, ali strah njih ne sputava, već motiviše da tragaju dalje, kaže Radojević. Na pitanje da li se Zigi plašio, Radojević napominje da se više on plašio za Zigijev život. "Više sam se ja plašio, kao vodič ja pazim i o njemu, koliko god da želim nekome da pomognem, postoji strah – šta ako moj pas uđe u neku rupu i da za njega više nema spasa, to je možda najteže", rekao je Radojević.

Sa svojih devet godina, Zigi ide u zasluženu penziju. On je sada učitelj za mlade pse. "Spremamo mu nasljednike, Zigi će biti učitelj za nove mlade pse, nadamo se da će biti isto tako uspješni", rekao je Radojević.

Četrdeset pet vatrogasaca-spasilaca sa spasilačkim psom Zigijem, spasilačkom opremom i devet vatrogasnih vozila iz Beograda, Kragujevca, Bora, Novog Sada, Valjeva, Užica i Niša, upućeni su po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, odmah nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku kako bi pomogli narodu u Turskoj.

