Predsjednik Češke: Kijev mora biti spreman na teritorijalne ustupke

Češki predsjednik Petr Pavel poručuje da bi "Ukrajina trebalo da bude spremna i na najgore, pa i na teritorijalne ustupke".

Izvor: Anadolija/Lukas Kabon

"Lako je drugima da kažu Ukrajincima da se bore do posljednje kapi krvi. Ali, to je vaša, a ne naša krv", naveo je Pavel za ukrajinsku televiziju "Suspilne".

On smatra da bi rat mogao potrajati duže vrijeme i da se "treba nadati najboljem, ali da treba biti spreman i na najgore".

"Predsjednik /Ukrajine Vladimir/ Zelenski nema drugog izbora. Prirodno je da je za cilj postavio vraćanje cjelokupne teritorije", navodi Pavel, biši general NATO-a.

Ali, napominje on, "u trenutku kada se stvarnost pokaže drugačijom od one koju bismo željeli, može doći do određenih prilagođavanja".

Ipak, zaključuje Pavel, to je na Ukrajincima i ukrajinskom lideru da odluče, a ne na drugima.