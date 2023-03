Šef kolumbijske policije opisao kako je "natprirodna sila" pomogla u hapšenju Eskobara

Šef kolumbijske policije je ispričao kako je natprirodna sila djelovala u korist policije, i izazvao je haos na društvenim mrežama.

Izvor: YouTube/screenshot/Mayank Yadav

U borbi protiv Pabla Eskobara i njegove narko-imperije, kolumbijska policija je koristila i egzorcizam. Ovo je otkrio šef kolumbijske policije general Henri Sanabrija, inače veliki vjernik. Policijski general je saopštio da su se policijske snage obratile nebeskim silamada im pomognu, pa su molitvom i ritualom egzorcizma obračunale sa najmoćnijim zločincima u toj latinoameričkoj zemlji. Između ostalog, uspjeh policijske akcije u kojoj je stradao veliki vođa narko kartela Pablo Eskobar je i "zahvaljujući nebeskoj pomoći."

U svojoj kancelariji, okruženoj raspećima, slikama Djevice Marije i drugim katoličkim simbolima, general Henri Sanabrija rekao je novinarima da policija koristi molitve i vjerske rituale posljednjih 50 godina. Nebo im je pomoglo ne samo da stanu na kraj Eskobaru, već i vođi pobunjenika FARC-a Alfonsi Kanu i komandantu vojnog krila FARC-a Monu Džodžoji, koji su ubijeni 2011. i 2010. godine. General nije objasnio kako je Kolumbija i dalje među najvećim izvoznicima kokaina i heroina.

General Sanabrija je uvjeren da đavo postoji i da je na strani pobunjenika i zločinaca. "Vidio sam ga. Osjetio sam ga", rekao je u intervjuu za magazin Semana. Na svaki pomen đavola, pobožni policajac bi se prekrstio. Kriminalci, kaže, koriste vještičarenje. Možete ih imobilizirati samo molitvom, tvrdi kolumbijski oficir.

On je novinarima rekao kako natprirodna sila djeluje u korist policije: nedavno je mala grupa nenaoružanih policajaca bila okružena sa stotinu nasilnih demonstranata. Sanabria kaže da je stigao tamo i izvukao raspeće. Svi su se pokupili i otišli“, tvrdi general policije. Policajci su ga samo pogledali, kaže, nisu smjeli da ga pitaju šta se dogodilo.

Izjave policijskog generala izazvale su burne debate na društvenim mrežama u Kolumbiji. "Svjesni smo generalovih uvjerenja", prokomentarisao je šef države, "ali se trudimo da ta uvjerenja ne utiču na njegovo poštovanje pravila". "Mislim da ih je poštovao, koliko znamo", dodao je predsjednik Gustavo Petro.

Ovo nije prvi put da je neobičan policijski general u Kolumbiji izazvao buru kontroverznim izjavama. Ranije se izjasnio protiv abortusa, koji je u Kolumbiji legalan do 24. nedelje trudnoće, i upotrebe kondoma. Za njega je korišćenje kondoma "metoda abortusa". Prošle godine je Noć vještica nazvao "satanskim" praznikom, a Dan žena 8. mart obilježio je se**ističkom porukom. "Šarm žene čini njenog muža srećnim, a ako je razumna, to je trajno. Diskretna žena je dar od Boga", napisao je on na Tviteru.

