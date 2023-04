ZBOG JOŠ JEDNE ŽENE TRAMPU STAVLJENE LISICE! Ko je misteriozna Plejboj zečica koju je bivši predsjednik htio da UĆUTKA!

Ko je Karen Mekdugal, druga žena koja se pominje u optužnici protiv Trampa?

Optužnica protiv Donalda Trampa fokusira se na njegovu isplatu da ućutka bivšu porno zvijezdu Stormi Denijels, ali je tužilac pomenuo i drugu ženu čitajući sve optužbe protiv bivšeg predsjednika SAD. U zvaničnim dokumentima njen identitet je zaštićen šifrom Žena 1, ali dokazi sugerišu da je to Karen Mekdugal, piše Bi-Bi-Si. Ovo je bivša Plejboj zečica koja je, kao i Stormi Danijels, takođe tvrdila da je imala vanbračnu vezu sa Trampom. Mekdugal je rekao da je to trajalo deset mjeseci, dok je Tramp negirao da se to ikada dogodilo. Bi-Bi-Si je objavio kratku recenziju o Karen Mekdugal.

Tvrdi da je sa Trampom bila u vezi 10 mjeseci

Ona navodi da je rođena u Geriju, Indijana, prije nego što se kao dijete preselila u Mičigen. Ona se bavila modelingom u dvadesetim godinama i pridružila se Plejboju 1998. godine i osvojila nagradu za zečicu godine i proglašena je zečicom 90-ih, odmah iza Pamele Anderson.

Kasnije je radila kao fitnes model, postavši prva žena koja se pojavila na naslovnoj strani Men's Fitness magazina 1999. Zatim je snimila nekoliko TV reklama i manje glumačke uloge, poput uloge u filmu Čarlijevi anđeli iz 2000.godine. Njujorker je 2006. pisao da su se Mekdugal i Tramp sreli u Plejboj vili u Los Anđelesu, gdje je snimao epizodu svog rijalitija Šegrt. Ona je tada izjavila da se Trampu, koji je tada bio oženjen, odmah dopala i da joj je rekao da je lijepa itd. Mekdugal tvrdi da je sa Trampom bila u 10-mjesečnoj vezi i da su se viđali najmanje pet puta mjesečno. U izjavi za CNN, opisala je vezu kao ljubavnu i sporazumnu.

Ekskluzivno za tabloid

Zatim je 2016. godine, uoči predsjedničkih izbora, potpisala ugovor vrijedan 150.000 dolara da ispriča svoju priču o svojoj vezi sa Trampom ekskluzivno za tabloid Nešnal Enkvajer. Potpisivanjem tog ugovora zabranjeno joj je da javno govori o navodnoj aferi. Međutim, članak nikada nije objavljen i Mekdugal je insistirala na tome da je bila prevarena da ćuti o vezi.

Namjerno kupovanje priče, a zatim njeno 'sahranjivanje' poznato je u američkim tabloidima kao 'uhvati i ubij', a tabloid Nešnal Enkvajer je to navodno učinio da bi potisnuo negativne priče o Trampu. Godine 2021, američka savezna izborna komisija je otkrila da je izdavač Enkvajera prekršio izborne zakone kupovinom prava na priču o Mekdugalovoj, koju nikada nije objavio. Utvrđeno je da je novac isplaćen tokom predsjedničkih izbora 2016. nezakonit doprinos kampanji. Nešnal Enkvajer je kažnjen sa 187.500 dolara.

Ona se javno izvinila Melaniji

Mekdugalova se na svojoj zvaničnoj stranici predstavlja kao model, kolumnista i zagovornica ženskih prava. Ona sebe naziva zagovornikom veće svijesti o "bolesti implantata u grudima" nakon što su joj uklonjeni 2017. zbog prethodnih problema.

Ona se 2018. javno izvinila Trampovoj supruzi Melaniji zbog navodne afere. "Žao mi je. Ne bih željela da mi to neko uradi." "Kada pogledam unazad, gdje sam tada bila, znam da je to bilo pogrešno", rekla je ona. "Zaista mi je žao zbog toga. Znam da je to pogrešno."

Tramp je uvijek poricao da je imao aferu sa Mekdugalovom. Optužnica sa kojom se Tramp suočava isključivo je usmjerena na isplatu tajnog novca Stormi Danijels. Detalji o Mekdugalovoj sadržani su u izjavi o činjenicama okružnog tužioca, koja je data kao osnovne informacije o slučaju. Tramp se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

