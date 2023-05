Stejt department: Obezbjeđivanje aviona za Ukrajinu je prioritet SAD

Zajednički napori sa saveznicima i partnerima da se ukrajinski piloti obuče za avione "F-16", a zatim Kijevu obezbijede avion četvrte generacije, prioritet je za SAD koji će biti sproveden u narednim mjesecima, saopštio je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

"Nemam nikakve najave o tome kada i kako će se to desiti, iz kojih zemalja će avioni stići, ali to je prioritet za nas i to ćemo početi da primjenjujemo u narednim mjesecima", rekao je Miler novinarima.