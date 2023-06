Srbin koji je u Egiptu za MONDO: Sve je zatvoreno, ništa nam ne govore

Srbin koji je u Egiptu se oglasio za MONDO i otkrio kakva je sada tamo situacija.

Izvor: Twitter/@OSINTNic/jackryan212

Mladić iz Rusije je poginuo u četvrtak u egipatskom ljetovalištu Hurgada kada ga je napala ajkula. Egipat je zatvorio svoje plaže nakon brutalnog napada, a vlasti su zabranile ronjenje, plivanje i sportove na vodi. Svjedoci kažu da djevojka žrtve bila u vodi u trenutku napada, dok je njegov bespomoćni otac posmatrao horor sa obale.

Srbin S.K. koji trenutno ljetuje u Hurgadi se oglasio za MONDO i objasnio kakva je trenutno situacija u Egiptu nakon tragedije.

"Zabranjeno je kupanje u moru, kako su rekli do sutra, ali već dva dana unazad je zabranjeno. Ni o čemu drugom nas ne obavještavaju. Ova tragedija se nije desila blizu nas, mi smo u Makadi Beju, a napad se desio na pola sata odavde. Ne znamo ni tačno kod koje plaže. Uplašeni smo. Moja djevojka se baš plaši, nije nam bilo ni na kraj pameti da može ajkula da nas raskomada, ja bih se možda i kupao kada dozvole, ali samo u plićaku", rekao je Srbin za MONDO.

Mladić koji se oglasio za MONDO je rekao da su čuli da je ajkula uhvaćena i ubijena, ali da nikakve druge informacije nemaju, kao i to da ih ta informacija nije umirila, jer to nije jedina ajkula u moru. Većina hotela je istakla crvene zastavice, međutim postoje i oni koji su postavili žute, što znači da je dozvoljeno kupanje u plićaku. Takođe se apeluje da se poštuju uputstva i propisi radi bezbjednosti kupača što podrazumijeva isključivo samo plivanje do bova i izlazak iz vode od 18 časova. Inače, po zakonu je poslije tog vremena zabranjeno kupanje u moru.

Egipatsko ministarstvo životne sredine je izdalo saopštenje nakon tragedije:

"Dr. Jasmin Fouad, ministarka životne sredine, uputila je osoblje specijalizovano za upravljanje incidentom napada ajkula na pionirskoj plaži Hurgade, da primijeni sve politike koje se primjenjuju na globalnom nivou kako bi se postigao maksimalni nivo bezbjednosti za obale Crvenog mora i da preduzmu sve moguće mjere da se incident sa ajkulom ne bi dogodio ponovo. U svjetlu nenormalnog ponašanja ajkula i prethodne činjenice da je bilo incidenata napada ove vrste na ljude u prošlosti, ribarski tim je pregledao ribu koja je izazvala incident kako bi je ispitali i kako bi otkrili moguće uzroke napada, kao i da li je to ista riba koja je izazvala prethodne nesreće."

sa(MONDO)