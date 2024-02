Njemački ministar: Sukob Evrope i Rusije mogao bi trajati decenijama

Sukob Rusije, Evrope i NATO pakta će trajati decenijama.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus upozorio je danas, u govoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, evropske zemlje i NATO alijansu da se moraju pripremiti za višedecenijski sukob sa Rusijom.

Napori da se Rusija integriše u širu evropsku bezbjednosnu arhitekturu posle Hladnog rata su propali, rekao je Pistorijus u Minhenu. "Svi ovi pokušaji bili su u suprotnosti sa strategijom Kremlja da ponovo uspostavi svoju dominaciju u istočnoj i centralnoj Evropi."

Zapadni saveznici će čvrsto stajati uz Ukrajinu "bez obzira na to koliko dugo Vladimir Putin nastavlja ovaj nezakonit i besmislen rat protiv suverene nacije", dodao je on. Pistorijus je naglasio da će u narednim decenijama u Evropi biti linija podjele. "Slobodna i demokratska Evropa na jednoj strani, autoritarna i ratnohuškačka Rusija na drugoj. Ključ sukoba je bilo ponovno uspostavljanje vojne moći NATO-a u Evropi da bi se suprotstavio ruskoj pretnji. Efektivno odvraćanje je naše životno osiguranje, rekao je on.

On tvrdi da postoje tri dimenzije za uspostavljanje efikasnog odvraćanja. "Savez mora uložiti više novca u odbranu, obnoviti industrijske kapacitete za proizvodnju municije i pripremiti vojne snage za raspoređivanje i borbu kada je to potrebno", objasnio je Pistorijus, piše index.hr.

Pistorijus je takođe rekao da je za suprotstavljanje ruskom globalnom uticaju potrebna bliža saradnja sa zemljama južne hemisfere i veće poštovanje tih zemalja. To uključuje pristanak na ugovore o izvozu oružja, rekao je on.

