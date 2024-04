Asanž neće dobiti smrtnu kaznu? SAD dale garanciju britanskom sudu

Džulijan Asanž će moći da izbjegne smrtnu kaznu u slučaju da bude izručen SAD.

Izvor: YouTube/Screenshot/TED

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž (52) će moći da se pozove na Prvi amandman i neće se suočiti sa smrtnom kaznom nakon izručenja u SAD, garantovale su SAD Visokom sudu u Londonu.

"Ova diplomatska nota ne čini ništa da olakša ogroman stres naše porodice o njegovoj budućnosti, odnosno o njegovom očekivanju da će provesti ostatak svog života u izolaciji u američkom zatvoru zbog svog nagrađivanog novinarskog posla", rekla je Asanžova supruga Stela.

Američki predsednik Džozef Bajden je rekao 10. aprila da njegova administracija "razmatra" zahtjev Australije da odustane od decenijskog nastojanja SAD da se Asanž krivično goni zbog objavljivanja povjerljivih američkih dokumenata. Povodom Bajdenove izjave Stela Asanž je ocjenila da se čini "da bi stvari mogle da krenu u pravom smeru".

Asanž se suočava sa krivičnim gonjenjem u SAD zbog 17 optužbi za špijunažu nakon što je objavio stotine hiljada poverljivih američkih dokumenata pre gotovo 15 godina na svom portalu Vikiliks. Iz SAD navode da je curenjima podataka prekšen zakon i da su ugroženi životi, dok Asanž smatra da je slučaj politički motivisan. On poriče da je počinio bilo kakvo krivično djelo.

Asanžove pristalice insistiraju na tome da je on novinar koji je razotkrio ratne zločine SAD u Iraku i Avganistanu, što je bilo u javnom interesu i da je zaštićen Prvim amandmanom Ustava SAD, kojim se garantuje sloboda govora. On se već godinama bori protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Tu borbu mora već četiri pune godine vodi iz zatvora. Iako osnivač Vikiliksa nije osuđen, nalazi se iza rešetaka i to ne u običnom zatvoru, nego u zatvoru sa najvišim stepenom obezbjeđenja, zloglasnom Belmaršu, na jugoistoku Londona.

(RTS/Mondo)