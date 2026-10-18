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Epilog haosa u Francuskoj: Istorijska zgrada u plamenu, 1.200 uhapšenih (Video)

Epilog haosa u Francuskoj: Istorijska zgrada u plamenu, 1.200 uhapšenih (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Masovni protesti u Francuskoj prerasli su u nasilne sukobe, požare i pljačke, a u Limožu je zapaljena istorijska gradska kuća stara 143 godine, dok je širom zemlje uhapšeno 1.200 ljudi.

Izgorjela gradska kuća u Limožu: 1.200 uhapšenih na protestima u Francuskoj Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Masovni protesti širom Francuske, održani u subotu, 17. oktobra, prerasli su u nasilne sukobe sa policijom, požare i pljačke, a jedan od najdramatičnijih prizora zabilježen je u Limožu, gdje je zapaljena istorijska gradska kuća stara 143 godine. Prema najnovijim podacima, tokom nereda uhapšeno je 1.200 ljudi, dok je povrijeđeno 150 policajaca i žandarma, prenosi Le Figaro.

Izgorjela istorijska zgrada stara 143 godine

Veliki požar zahvatio je istorijsku gradsku kuću u Limožu, u centralnoj Francuskoj, nakon što je grupa izgrednika zapalila zgradu tokom nereda koji su izbili poslije protesta zbog visokih troškova života.

Lokalni prefekt Moris Barat saopštio je da se krov urušio na niže spratove, dok je zapadno krilo zgrade ostalo pošteđeno urušavanja. Prema njegovim riječima, oko dvije trećine spoljašnjeg dijela zgrade već je bilo uništeno, a procjena ukupne štete još je u toku, prenosi Euronews.

Gradska kuća izgrađena je 1883. godine, a njena arhitektura inspirisana je gradskom kućom u Parizu. Požar je izbio nakon što je grupa ljudi napala zgradu, dok su stotine građana posmatrale kako plamen guta istorijsko zdanje, prenosi Le Figaro.

U Parizu gore automobili, prodavnice opljačkane

Nasilje je zahvatilo i francusku prijestonicu, gdje su tokom večeri izbili žestoki sukobi demonstranata i interventne policije. Na Trgu Republika zapaljeni su automobili, dok su maskirane grupe bacale kamenice i pirotehnička sredstva na policajce.

Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima, a u pojedinim dijelovima grada opljačkane su prodavnice, razbijeni izlozi i zapaljen jedan ugostiteljski objekat.

Novinari BBC-ja zabilježili su i fizičke sukobe između pojedinih grupa, kao i intervencije policajaca koji su palicama potiskivali okupljene, prenosi BBC.

U Lionu je zapaljena turistička kancelarija, dok su u Marseju oštećene prodavnice i stanica komunalne policije. Nasilje je zabilježeno i u Renu, Tuluzu, Monpeljeu, Grenoblu i drugim francuskim gradovima, prenosi Associated Press.

Mladi demonstrant ostao bez šake

Tokom protesta u Sent Etjenu teško je povrijeđen mladi demonstrant koji je ostao bez šake.

Gradonačelnik tog grada saopštio je da je povreda nastala usled eksplozije granate, dok je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez potvrdio da je pokrenuta istraga, ali nije potvrdio navode da je u pitanju bila policijska granata, prenosi Associated Press.

Više od pola miliona ljudi na ulicama

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na 110 protestnih skupova okupilo se oko 550.000 ljudi, dok organizatori tvrde da je broj demonstranata dostigao 800.000.

Građani su protestovali zbog rasta cijena hrane, energenata i goriva, kao i loših uslova u školama i javnim službama.

Demonstracijama su se pridružili srednjoškolci, studenti, sindikati i pripadnici pokreta "Žuti prsluci", prenosi Associated Press.

Makron najavio oštre kazne

Francuski predsjednik Emanuel Makron osudio je nasilje i poručio da će svi koji su uništavali javnu imovinu, napadali državne institucije i pljačkali prodavnice biti procesuirani i kažnjeni.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Premijer Sebastijen Lekorni izjavio je da su se policajci suočili sa nasiljem izuzetnog intenziteta i saopštio najnoviji bilans od 1.200 uhapšenih i 150 povrijeđenih pripadnika snaga reda, prenosi Le Figaro.

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protesti Francuska

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