Neredi u Tirani ne prestaju, Rama tvrdi da je neutralisan dron sa eksplozivom: "Trebalo je da pogodi zgradu Vlade"

Dok se Albanija suočava sa višednevnim protestima i sukobima demonstranata sa policijom, premijer Edi Rama iznio je nove tvrdnje o ozbiljnoj bezbjednosnoj pretnji.

Izvor: Facebook printscreen /AP Youtube printscreen

Premijer Albanije Edi Rama optužio je danas, tokom obraćanja uživo na društvenim mrežama iz svog kabineta, strane aktere i ekstremističke grupe da utiču na nedavne proteste u Albaniji, ističući da im je cilj podsticanje nasilja i širenje dezinformacija.

Rama je pomenuo Rusiju, Iran, pokret Antifa, političke i vjerske ekstremiste, kao i lidera Demokratske partije Saljija Berišu, navodeći ih kao dio onoga što je opisao kao splet različitih uticaja koji inspirišu demonstrante.

"Proteste podstiču strane sile", izjavio je Rama, osvrnuvši se i na, kako je naveo, lažne tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama o prisustvu izraelskih državljana i srpskih policajaca u Albaniji, prenosi Tirana Diplomat.

Rama otkrio da je neutralisan dron sa eksplozivom

Albanski premijer govorio je i o incidentu koji se, prema njegovim riječima, dogodio prije dva dana, kada je neutralisan dron sa eksplozivom, za koji se sumnjalo da je bio namijenjen napadu na zgradu Vlade Albanije i izazivanju požara u unutrašnjem dvorištu objekta.

"Prije dva dana neutralisan je dron sa eksplozivom koji je bio namijenjen napadu na zgradu Vlade, kako bi zapalio unutrašnje dvorište u kojem se nalazi ona drvena konstrukcija, a sam Bog zna kakve bi bile posljedice. Nijednom studentu, nijednom maloljetniku ne bi palo na pamet da osmisli, a kamoli sprovede takav plan. Ovo je djelo stranih aktera", izjavio je Rama.

Neredi u Albaniji nastavljeni su i u subotu, peti dan zaredom, kada je policija u Tirani upotrijebila gumene metke protiv demonstranata koji zahtijevaju ostavku premijera Edija Rame. Prema podacima koje je iznio direktor albanske policije Skender Hita, tokom pet dana protesta uhapšeno je 167 osoba, protiv 388 je pokrenut krivični postupak, dok su povrijeđena 132 policajca.

Protesti, koje predvode srednjoškolci i studenti, prerasli su u širi antivladin pokret zbog nezadovoljstva korupcijom, nezaposlenošću i stanjem u obrazovanju.

Vidi opis Neredi u Tirani ne prestaju, Rama tvrdi da je neutralisan dron sa eksplozivom: "Trebalo je da pogodi zgradu Vlade" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adnan Beci / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tokom sukoba u centru Tirane demonstranti su bacali kamenice, Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na policiju, dok su pojedini palili automobile i kontejnere, stvarajući zapaljene barikade na ulicama.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima i gumenim mecima. Na snimcima se vide policajci koji pucaju u pravcu demonstranata ispred Ministarstva obrazovanja, dok su gumeni projektili pogodili i dvojicu novinara Rojtersa, ostavljajući okrugle tragove na njihovim tijelima, prenio je Rojters.

Objavljen bilans povrijeđenih i uhapšenih

Prema podacima albanskog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, tokom subotnjih protesta medicinsku pomoć dobilo je devet demonstranata i četiri policajca.

Direktor policije Skender Hita potvrdio je da su gumeni meci korišćeni u ograničenoj mjeri, dok je sedam policijskih službenika suspendovano zbog sumnje da su prekoračili ovlašćenja i nisu poštovali princip proporcionalnosti prilikom postupanja prema demonstrantima.

Protesters clashed with police in Tirana, demanding Albanian Prime Minister Edi Rama's resignation over corruption and education-neglect allegations https://t.co/FleApLV7II https://t.co/mqTtd2f7SO — Reuters (@Reuters)October 17, 2026

Ukupno su tokom pet dana nereda povrijeđena 132 policajca, dok je 167 osoba uhapšeno. Protiv 388 ljudi pokrenuti su krivični postupci.

Hita nije precizirao na koje se konkretne incidente odnose suspenzije policajaca.

‼️ Disturbing footage from Tirana, Albania A police officer catches fire after protesters throw a Molotov cocktail. We hope the officer is out of life-threatening danger. https://t.co/LqlmPz35bx — Kruja Chronicles (@FilteredZero)October 17, 2026

Protesti se proširili i van Tirane

Nezadovoljstvo građana nije ograničeno samo na glavni grad Albanije. Protesti su se proširili i na druge dijelove zemlje, uključujući primorski grad Drač, gdje su demonstranti oštetili poštu i blokirali saobraćajnice zapaljenim barikadama.

Tokom protesta ispred Ministarstva obrazovanja demonstranti su zapalili kofer i bacili ga u dvorište zgrade, simbolično poručujući da ne žele da napuste Albaniju u potrazi za boljim životom.

Studenti zahtijevaju bolje uslove obrazovanja, pristupačnije školarine i veće mogućnosti zapošljavanja, dok se istovremeno sve glasnije čuju zahtjevi za ostavku premijera Edija Rame, prenijela je Al Džazira.

Rama odbija da podnese ostavku

Albanski premijer Edi Rama, koji je na četvrtom mandatu, odbacio je zahtjeve za ostavku i poručio da njegova vlada poštuje pravo studenata na protest.

Tokom subote obišao je objekte oštećene u neredima i obećao da će saslušati zahtjeve mladih, ali je istovremeno upozorio na posljedice daljeg nasilja.

Rama je optužio političke protivnike za podsticanje nereda, dok su policija i vlada pozvali građane na smirivanje situacije.

Protesti su dodatno podstaknuti višemjesečnim nezadovoljstvom zbog optužbi za korupciju, kao i sporovima oko luksuznog turističkog projekta na jugu Albanije, povezanog sa investicionom kompanijom koju je osnovao Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.

Rama je poručio da njegova vlada ostaje posvećena cilju da Albanija postane članica Evropske unije do 2030. godine, prenio je Rojters.