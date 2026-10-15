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Treći dan protesta u Tirani: Sukobi s policijom, povrijeđeno 26 osoba

Treći dan protesta u Tirani: Sukobi s policijom, povrijeđeno 26 osoba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Univerzitetskoj traumatološkoj bolnici u Tirani zbrinuto je 26 osoba povrijeđenih tokom današnjeg protesta, među kojima su policajci, demonstranti i prolaznici.

U Tirani tokom protesta povrijeđeno 26 ljudi Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Prema posljednjim podacima, na liječenju se trenutno nalaze dvojica policajaca i dvojica demonstranata, čije je zdravstveno stanje dobro, prenosi "Albenijan post".

Protesti u Tirani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju, koji traju već tri dana, prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Nakon što su protekle noći učesnici protesta u Tirani napali policijsku stanicu, na koju su bacali Molotovljeve koktele, kao i Ministarstvo pravde i tržni centar, danas su izbili sukobi u blizini Ministarstva prosvjete.

Demonstranti su bacali kamenje, a policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala okupljene.

Organizatori protesta navode da su nezadovoljni uslovima na univerzitetima, troškovima studiranja, nedostatkom finansijske podrške i slabim izgledima za zaposlenje nakon diplomiranja.

Nemiri su uslijedili nakon višemjesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije, koji podržava specijalni izaslanik američkog predsjednika i njegov zet DŽared Kušner. 

(Srna)

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Albanija Tirana protesti

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