Haos u Tirani: Na protestima opozicije uhapšena 21 osoba, povrijeđeno 16 policajaca

Policija u Albaniji uhapsila je 21 lice, među kojima sedam maloljetnih, nakon protesta opozicije u Tirani koji je prerastao u sukob sa organima reda u kojem je povrijeđeno 16 policajaca.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pristalice opozicione Demokratske stranke juče su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na policiju i zgrade institucija na Bulevaru narodnih heroja.

Policija im je uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Povrijeđeno je 16 policajaca koji su zbrinuti u bolnici i van su životne opasnosti, piše "Lajmifundit".

Većina uhapšenih poznata je policiji odranije zbog učešća u sličnim protestima.

Postupak je pokrenut protiv organizacionog sekretara Demokratske stranke E. M. zbog organizovanja nezakonitih okupljanja i podsticanja maloljetnika na počinjenje krivičnog djela.

Zbog podsticanja maloljetnika na krivično djelo, prijavljena su još četiri člana ove stranke, a policija je raspisala potjernicu za jednim četrdesetjednogodišnjakom.

Zaplijenjena su 22 neeksplodirana Molotovljeva koktela i tri flaše benzina, pronađene u blizini parlamenta.

Uhapšeni se terete za više krivičnih djela, uključujući napad na službeno lice, nanošenje teških povreda, narušavanje javnog reda i mira, uništavanje imovine požarom, opiranje službenom licu, te kršenje pravila o eksplozivnim i zapaljivim materijalima.

Istraga se nastavlja radi identifikacije ostalih učesnika u nasilnim protestima.

(Srna)