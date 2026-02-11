logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Tirani: Na protestima opozicije uhapšena 21 osoba, povrijeđeno 16 policajaca

Haos u Tirani: Na protestima opozicije uhapšena 21 osoba, povrijeđeno 16 policajaca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija u Albaniji uhapsila je 21 lice, među kojima sedam maloljetnih, nakon protesta opozicije u Tirani koji je prerastao u sukob sa organima reda u kojem je povrijeđeno 16 policajaca.

Protesti u Tirani Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pristalice opozicione Demokratske stranke juče su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na policiju i zgrade institucija na Bulevaru narodnih heroja.

Policija im je uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Povrijeđeno je 16 policajaca koji su zbrinuti u bolnici i van su životne opasnosti, piše "Lajmifundit".

Većina uhapšenih poznata je policiji odranije zbog učešća u sličnim protestima.

Postupak je pokrenut protiv organizacionog sekretara Demokratske stranke E. M. zbog organizovanja nezakonitih okupljanja i podsticanja maloljetnika na počinjenje krivičnog djela.

Zbog podsticanja maloljetnika na krivično djelo, prijavljena su još četiri člana ove stranke, a policija je raspisala potjernicu za jednim četrdesetjednogodišnjakom.

Zaplijenjena su 22 neeksplodirana Molotovljeva koktela i tri flaše benzina, pronađene u blizini parlamenta.

Uhapšeni se terete za više krivičnih djela, uključujući napad na službeno lice, nanošenje teških povreda, narušavanje javnog reda i mira, uništavanje imovine požarom, opiranje službenom licu, te kršenje pravila o eksplozivnim i zapaljivim materijalima.

Istraga se nastavlja radi identifikacije ostalih učesnika u nasilnim protestima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Albanija Tirana protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ