Krst pao na sveštenika i ubio ga tokom bogosluženja: Tragedija u Ekvadoru zabilježena u prenosu uživo

Bogosluženje u jednoj crkvi u Ekvadoru pretvorilo se u tragediju kada se dogodila nesreća koja je zabilježena kamerom tokom prenosa uživo.

Izvor: printscreen X

Sveštenik Patrisio Alfredo Sančez Molinari poginuo je 17. oktobra tokom služenja mise u crkvi Perpetuo Socorro u gradu Gvajakilu, u Ekvadoru, kada se veliki drveni krst odvojio od zida i pao direktno na njega.

Tragedija se dogodila tokom svakodnevnog bogosluženja, a trenutak nesreće zabilježen je u prenosu uživo, približno u 27. minutu snimka.

Sveštenik je bio član redemptorističke kongregacije, poznate i kao Kongregacija Presvetog Iskupitelja, i služio je kao paroh u crkvi u kojoj se dogodila nesreća.

Nadbiskupija potvrdila smrt sveštenika

Nadbiskupija Gvajakila potvrdila je njegovu smrt objavom na društvenim mrežama.

"Obavještavamo vas da je naš dragi otac Patrisio Alfredo Sančez Molinari, koji je služio kao paroh crkve Perpetuo Socorro, otišao u Očev dom kako bi uživao u njegovom prisustvu i slavi", navedeno je u saopštenju.

Nakon objavljivanja vijesti, brojni korisnici društvenih mreža uputili su poruke saučešća i oprostili se od stradalog sveštenika.

Za sada nije poznato zbog čega se drveni krst odvojio od zida, niti da li su ranije postojali problemi sa konstrukcijom na kojoj se nalazio, prenio je T13.