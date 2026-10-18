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Brutalni napad: Državljani Srbije i BiH pretučeni gvozdenom šipkom, policija traga za napadačem

Brutalni napad: Državljani Srbije i BiH pretučeni gvozdenom šipkom, policija traga za napadačem

Autor Dušan Volaš Izvor Mondo
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Državljani Srbije i Bosne i Hercegovine pretučeni u Tirolu u Austriji, obojica hitno prevezeni u bolnicu.

Napad gvozdenom šipkom u Tirolu: Teško povrijeđen državljanin Srbije, u bolnici i muškarac iz BiH Izvor: Profimedia

U toku noći subote na nedjelju 18. oktobra u gradu Tirol u Austriji su pretučeni državljanin Srbije (45) i državljanin Bosne i Hercegovine (53), piše "Tirol". Prema navodima ovog austrijskog portala, izbila je svađa nakon čega i tuča u kojoj su povrijeđeni državljanin Srbije i državljanin Bosne i Hercegovine.

Osumnjičeni je gvozdenom šipkom udario državljanina Srbije u glavu i naneo mu je duboku posekotinu. Nakon sukoba, napadač je pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Policija traga za osumnjičenim napadačem. I državljanin Srbije i državljanin Bosne i Hercegovine su hitno prevezeni u bolnicu - državljanin Srbije u bolnicu u Halu, a državljanin Bosne i Hercegovine u bolnicu u Insbruku.

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Austrija nasilje

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