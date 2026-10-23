Izdato upozorenje na cunami: Dramatično stanje nakon serije zemljotresa u Italiji, građani napuštaju domove

Nakon serije od 12 zemljotresa koja je pogodila Italiju, za obale Sicilije izdato je upozorenje na cunami. Evakuisane su brojne škole i institucije, a uplašeni građani izašli su na ulice.

Izvor: Twitter/@LastQuake

Seriju od čak 12 potresa koja je danas uzdrmala Italiju pratilo je narandžasto upozorenje na cunami za priobalni pojas Sicilije. Usled panike i straha, građani su masovno napuštali domove, dok su obrazovne ustanove hitno evakuisane, piše The Sun.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju potvrdio je da je najjači udar, jačine 5,0 stepeni, registrovan oko 12:20 časova u Tirenskom moru, sjeverozapadno od Eolskih ostrva. Epicentru je prethodio inicijalni potres od 3,3 stepena u 11:04, dok su sva ostala podrhtavanja tla imala snagu iznad tri stepena.

Preventivne evakuacije sprovedene su u školama širom Palerma i u okolini Mesine, a u Trapaniju je iz bezbednosnih razloga ispražnjena i zgrada suda. Salvo Kočina, prvi čovek Službe civilne zaštite na Siciliji, izdao je naredbu ugroženim opštinama da momentalno podignu stepen pripravnosti i aktiviraju krizne planove. Srećom, prvi izvještaji sa terena pokazuju da nema povređenih građana niti prijavljene materijalne štete.

Ova dramatična situacija ponovo je probudila strah kod Italijana, podsetivši ih na mart 2025. godine kada je okolinu Napulja pogodio potres magnitude 4,4. Bio je to najjači zemljotres u tom regionu u prethodnih 40 godina, a za sobom je ostavio oštećene objekte, prekide u snabdijevanju strujom i jednu povređenu osobu u obližnjem Pozuoliju.