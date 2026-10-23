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Jak zemljotres pogodio Siciliju: Potres magnitude 5,6 uznemirio stanovnike

Jak zemljotres pogodio Siciliju: Potres magnitude 5,6 uznemirio stanovnike

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zemljotres je danas pogodio područje Sicilije, a podrhtavanje tla osjetili su stanovnici više mjesta koji su svoja iskustva podijelili sa seizmolozima.

Jak zemljotres u Siciliji Izvor: Twitter/@LastQuake

Snažan zemljotres pogodio je danas, 23. oktobra, područje Sicilije u Italiji. Prema preliminarnim podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), magnituda potresa procijenjena je na 5,6 stepeni.

Potres je registrovan u 12.19 časova po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazio u Tirenskom moru, sjeverno od Sicilije.

Prema prvim podacima, zemljotres je zabilježen na dubini od oko 10 kilometara, približno 99 kilometara sjeveroistočno od Palerma i 76 kilometara sjeverozapadno od Kapo d'Orlanda.

Stanovnici prijavili podrhtavanje

Na sajtu EMSC-a pojavila su se svjedočenja stanovnika koji su osjetili potres.

Prema njihovim navodima, u pojedinim domaćinstvima tresli su se predmeti, dok su drugi građani prijavili vibracije namještaja, vrata i drugih dijelova enterijera.

Jedan stanovnik Mesine naveo je da je na petom spratu zgrade primijetio pomjeranje kreveta, ormara i lustera.

Za sada nema potvrđenih informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Podaci o magnitudi zemljotresa su preliminarni i mogu biti naknadno revidirani.

(Mondo.rs)

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