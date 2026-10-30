Holandija kreće u veliko naoružavanje: Svi se pitaju zašto baš sada

Holandija planira značajno jačanje svojih oružanih snaga.

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Holandija planira značajno jačanje svojih oružanih snaga nabavkom novih oklopnih vozila, vojne opreme i specijalizovanih tenkova za postavljanje mostova. Kako je saopštilo holandsko Ministarstvo odbrane, cilj je priprema kopnenih snaga za mogućnost izbijanja rata velikih razmjera.

Za sada nije poznato koliko će vozila biti nabavljeno, kolika će biti ukupna vrijednost investicije, niti kada bi prve isporuke mogle da počnu, prenosi portal Defence Blog.

Nova vojna oprema prvenstveno će biti namijenjena teškim i srednjim pješadijskim brigadama holandske vojske.

Holandija nabavlja dodatna borbena vozila

Jedan od najvažnijih dijelova planirane nabavke odnosi se na dodatna borbena vozila pješadije CV90, kojima će biti opremljen novi oklopni pješadijski bataljon stacioniran u vojnoj bazi u Budelu, na jugu zemlje.

Nabavka će biti realizovana u saradnji sa Švedskom, Estonijom, Finskom, Litvanijom i Norveškom, što bi trebalo da doprinese bržoj isporuci vozila.

Holandska vojska već raspolaže sa 122 borbena vozila CV90, koja trenutno prolaze kroz proces modernizacije vrijedan približno 500 miliona dolara.

Iskustva iz rata u Ukrajini uticala na odluku

Holandsko Ministarstvo odbrane planira i zamjenu postojećih vojnih inženjerijskih vozila Kodiak, koja se koriste za uklanjanje prepreka i probijanje neprijateljskih odbrambenih položaja.

Prema navodima Ministarstva, postojeća vozila su zastarjela, nemaju odgovarajući nivo zaštite i često se kvare, zbog čega vojska ne može da ih koristi u potrebnom obimu.

Njihove zamjene moraće da omoguće vojnicima prolazak kroz minska polja, uklanjanje prepreka i probijanje utvrđenih odbrambenih linija.

Rat u Ukrajini pokazao je koliko je ovakva oprema važna, budući da su velika minska polja i snažno utvrđeni položaji u više navrata usporavali ili zaustavljali napredovanje tenkova i drugih oklopnih vozila.

Holandija planira i nabavku dodatnih tenkova za postavljanje privremenih mostova preko rijeka i drugih prepreka, kako bi vojne jedinice mogle brže da se kreću na bojištu.

Stižu i nova vozila za izvlačenje oštećenih tenkova

Dio nove vojne opreme biće nabavljen od njemačkog proizvođača FFG. Riječ je o oklopnim guseničnim vozilima ACSV, koja mogu da se koriste kao sanitetska vozila, mobilni komandni centri, vozila za postavljanje mina i vozila za obuku.

Njemačka kompanija isporučiće i teška oklopna vozila Wisent 2, namijenjena izvlačenju oštećenih ili zaglavljenih tenkova sa bojišta.

Holandska vojska trenutno ima 25 starijih vozila za izvlačenje, što nije dovoljno za planirano povećanje broja oklopnih jedinica. To je posebno značajno imajući u vidu da je Holandija već naručila nove tenkove Leopard 2A8.

U proizvodnji i održavanju nove opreme učestvovaće i nekoliko holandskih kompanija. Dio vozila biće sastavljan u Holandiji, dok će domaći proizvođači obezbjeđivati elektronske komponente i materijale za oklopnu zaštitu.

Planirana nabavka dio je širih priprema holandske vojske za moguće sukobe visokog intenziteta, u kojima bi ključnu ulogu imale oklopne jedinice, njihova pokretljivost i sposobnost probijanja neprijateljskih odbrambenih položaja.

(Jutarnji/Mondo)