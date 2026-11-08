Više od 850.000 ljudi u Ukrajini ostalo bez struje: Rusija intenzivirala napade širom zemlje

Rusija je intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega je više od 850.000 ljudi ostalo bez struje, dok su u pojedinim oblastima zabilježeni i prekidi grijanja.

Izvor: printscreen X

Ruski napadi na Ukrajinu tokom noći ostavili su više od 850.000 ljudi bez električne energije širom zemlje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da su ruske snage izvele novi napad dronovima na mjesto ranijeg bombardovanja u Komišuvahi, gdje spasioci još tragaju za žrtvama.

Ukrajinska energetska kompanija DTEK saopštila je da su ruske snage izvele "masovan napad" na energetski sektor Ukrajine, gađajući ključna postrojenja u istočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti.

"Više od 600.000 stanovnika oblasti, u okruzima Pavlograd, Samar, Kamjanske i Dnjepar, kao i u samom gradu Dnjepru, ostalo je bez električne energije", saopštila je kompanija.

Nadležni su kasnije objavili da se snabdijevanje električnom energijom u toj oblasti postepeno obnavlja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su nestanci struje zabilježeni širom zemlje, uključujući Harkovsku oblast na sjeveroistoku i Žitomirsku oblast na sjeverozapadu, gdje je, prema njegovim riječima, 140 stambenih zgrada ostalo bez grijanja nakon ruskog napada.

Lokalne vlasti u Harkovu saopštile su da je oko 250.000 korisnika u toj oblasti ostalo bez električne energije, ali da je snabdijevanje u međuvremenu obnovljeno.

Rusija je ponovo intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, koristeći nedostatak raketa za presretanje sa kojim se suočava Kijev, u pokušaju da oslabi ukrajinski otpor.

Prema riječima Zelenskog, ruske snage su tokom protekle sedmice na Ukrajinu ispalile 115 raketa, gotovo 1.900 navođenih avionskih bombi i više od 3.000 jurišnih dronova, prenio je Euronews.

Novi napad na Komišuvahu

Zelenski je u nedjelju ujutru saopštio da je Rusija izvela i napad dronovima na mjesto nedavnog bombardovanja u Komišuvahi, gdje su spasilačke ekipe nastavile potragu nakon napada u ponedjeljak, u kojem je poginulo najmanje 55 ljudi.

"Nažalost, moguće je da se ispod ruševina još nalaze ljudi. Apsolutni cinizam i brutalnost", napisao je ukrajinski predsjednik na društvenoj mreži Iks.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da su ruske snage "namjerno gađale" pripadnike hitnih službi na mjestu nesreće, ali da niko nije povrijeđen.

Napadi izvedeni u ponedjeljak pogodili su i školu za koju Kijev tvrdi da je korišćena u humanitarne svrhe.

Bombardovanje je uslijedilo nakon rijetkog lokalnog primirja između Kijeva i Moskve, koje je omogućilo evakuaciju stanovnika iz grada Oleški, pod ruskom kontrolom, u južnoj Hersonskoj oblasti.

U međuvremenu, jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u nedjeljnom napadu na stambeno područje Dnjepra, saopštio je načelnik regionalne vojne administracije Oleksandr Hanža.

"Izbio je požar. Najmanje jedna privatna kuća je uništena. Vjeruje se da bi ispod ruševina moglo biti zarobljenih ljudi", naveo je Hanža.

Zelenski je optužio Kremlj da intenzivira napade kako bi izvršio dodatni pritisak na pregovaračku poziciju Ukrajine uoči planiranih trilateralnih razgovora predstavnika Kijeva, Moskve i Vašingtona u Abu Dabiju.

(Mondo)