Blokiran pokušaj opoziva Hegseta: Republikanci još drže pod kontrolom Predstavnički dom Kongresa SAD

Predstavnički dom Kongresa SAD blokirao je napore za opoziv američkog ministra odbrane Pitera Hegseta, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

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Predstavnici Republikanske stranke, koji još pod kontrolom drže Predstavnički dom do dolaska nove većine na čelu sa Demokratskom strankom, blokirali su zahtjev za opoziv Hegseta.

Ministar odbrane kritikovao je pokušaje opoziva kao "farsu" i smatra da pozivi za njegovu ostavku predstavljaju napad onih koji žele da nanesu štetu Americi na državu i vojsku.

"To je upravo ono što se dešava. Nisam u pitanju ja, već su to političari iz Vašingtona koji napadaju američku vojsku", naglasio je Hegset.

Poslanik Republikanske stranke Tomas Mejsi iz Kentakija, koji je istaknuti kritičar američkog predsjednika Donalda Trampa, početkom sedmice je podnio zahtjev za opoziv Hegseta navodeći da je zloupotrijebio položaj i prekršio Ustav SAD naredbom da se napadne Iran bez odobrenja Kongresa.

On je jedini predstavnik Republikanske stranke koji je glasao za nastavak procesa opoziva uz većinu demokrata.

(Mondo)