Aronu Orbanu i njegovoj partnerki određen pritvor: Iza rešetaka zbog sumnje na krijumčarenje ljudi

Aronu Orbanu, mlađem bratu bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, i njegovoj partnerki određen je pritvor do mjesec dana u Budimpešti.
Brat bivšeg premijera i troje njegovih saučesnika privedeni su u ponedjeljak zbog osnovane sumnje da su u sastavu kriminalne grupe i iz koristoljublja izvršili krivično djelo krijumčarenje ljudi. Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora za sve četvoro.
Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor i vanbračnoj partnerki Arona Orbana. Osumnjičenom G. B. određena je mjera zabrane napuštanja zemlje uz policijski nadzor, dok se M. J. brani sa slobode.
Rješenje nije pravosnažno, a pravo žalbe imaju i osumnjičeni i tužilaštvo. O žalbama će odlučivati Apelacioni sud u Budimpešti, piše Index.hu.
Sud se pozvao na međunarodne veze
Portparol Apelacionog suda u Budimpešti potvrdio je saznanja medija o sudskoj odluci za sve četvoro osumnjičenih. Za M. J. je naveo da nisu postojale okolnosti koje bi opravdale mjeru pritvora. Prema riječima portparola, u slučaju ostalo troje osumnjičenih sudija je utvrdio opasnost od bjekstva i skrivanja, s obzirom na to da posjeduju razgranate međunarodne veze.
Na osnovu toga određen je pritvor Aronu Orbanu i njegovoj partnerki, dok je osumnjičenom G. B. izrečena mera zabrane napuštanja zemlje.
U slučaju Arona Orbana i njegove partnerke, prema riječima portparola, utvrđena je i opasnost od uticaja na svjedoke i postupak, zbog čega blaža mjera nije bila dovoljna, već je morao biti određen pritvor. O kauciji nije bilo riječi. Sud će naknadno izdati detaljno saopštenje o ovoj odluci.
Branilac osumnjičenog G. B. izjavio je da njegov klijent ni ranije nije namjeravao da napusti zemlju, pa ograničenja u okviru izrečene mjere nadzora ne mijenjaju suštinski njegov položaj.
Ročište trajalo šest sati
Sjednica je počela u srijedu u 10 časova prije podne. Prvi je u zgradu, sa lisicama na rukama i u pratnji dvojice policajaca, uveden G. B., dugogodišnji poslovni partner Arona Orbana. Prema pisanju mađarskih medija iz 2024. godine, on je snimio audio-zapis na kojem se Aron Orban u Kabinetu premijera žalio komesaru Davidu Heju zbog blokiranih zahtjeva za vize.
Sa lisicama na rukama i uz policijsku pratnju u sud je potom dovedena i Orbanova vanbračna partnerka, a zatim je sproveden i sam Aron Orban, takođe vezan lisicama.
Branilac Arona Orbana, Eva Edit Šalkhaz, uoči sjednice je navela da je njen klijent nedjeljama prije hapšenja samoinicijativno stupio u kontakt sa Nacionalnom kancelarijom za povraćaj imovine i zaštitu dobara (NVVH).
Dostavio je sve svoje podatke i naglasio da će se odazvati svakom pozivu. Aron Orban je uložio prigovor na rješenje o zadržavanju, kao i na samu osnovanost sumnje.
Šta ga sada čeka?
Pritvor je određen na mjesec dana, nakon čega će sud ponovo razmatrati odluku i može ga produžiti ili zamijeniti blažom mjerom obezbjeđenja prisustva. Zbog uloženih žalbi, rješenje suda nije pravosnažno sve dok drugostepeni sud ne donese konačnu odluku.
Uloga Arona Orbana u spornim poslovima sa vizama dospjela je u javnost u oktobru 2024. godine, nakon što je procurio snimak njegovog razgovora sa Davidom Hejom, a slučaj je tokom 2025. godine detaljno istražen u medijima. Tužilaštvo je u aprilu, u okviru povezanog predmeta, već pritvorilo dvojicu Orbanovih saradnika.
Za Arona Orbana, kao i za sve ostale osumnjičene u ovom postupku, važi pretpostavka nevinosti sve do donošenja pravosnažne sudske presude.
(Mondo.rs)