Preminuo ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev

Ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi News.ru.

Izvor: Russian Foreign Ministry / Zuma Press / Profimedia

Ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, prenosi ruski portal News.ru.

Iz ruskog diplomatskog resora uputili su saučešće porodici i najbližima preminulog ambasadora.

"Izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće porodici i najbližima Aleksandra Nikitiča Darčijeva. Svijetla uspomena na prerano preminulog kolegu zauvijek će ostati u našim srcima", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

U saopštenju se ističe da je Darčijev bio dobar kolega i mentor, kao i da je od marta 2025. godine obavljao jednu od najodgovornijih dužnosti u okviru ruske spoljne politike.

Aleksandar Darčijev imenovan je za ambasadora Rusije u SAD u martu 2025. godine, u periodu složenih diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona.

(Mondo.rs)