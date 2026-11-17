Specijalizovana vijeća u Hagu izrekla su presude Hašimu Tačiju zbog ometanja službenog lica i nepoštovanja suda.

Izvor: Kosovo online/youtube

Specijalizovana vijeća za zločine tzv. OVK u Hagu danas su izrekla prvostepene presude Hašimu Tačiju, optuženom za odavanje zaštićenih svjedoka, ometanje i nepoštovanje tog suda.

Hašim Tači osuđen na 17 mjeseci zatvora zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, povredu tajnosti postupka i nepoštovanje suda, prenosi agencija Tačno.

U predmetu za nepoštovanje suda, optuženi su Hašim Tači i još četvorica bivših pripadnika tzv. OVK – Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči.

Detalji optužnice

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u završnom podnesku 25. septembra zatražilo da se Tačiju izrekne kazna od šest godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru.

Tužilaštvo je tražilo i po tri godine zatvora za Smakaja, Kiljaja i Fazljijua, a za Kučija devet mjeseci zatvora.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. godine, tokom odvojenih, neprivilegovanih posjeta u pritvorskom objektu, Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju povjerljive informacije o svjedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine.

Tači se tereti da im je naložio da utiču na svjedoke tužilaštva, dajući im detaljna uputstva kako da to učine.

Prema navodima iz optužnice, Tači se u tri tačke tereti za pokušaj ometanja službenog lica u obavljanju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom djelovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Smakaj, Fazljiju i Kiljaj optuženi su za pokušaj ometanja službenih lica u obavljanju službene dužnosti i nepoštovanje suda, dok se Kuči tereti za nepoštovanje suda.

Tači je 16. septembra osuđen pred Specijalizovanim vijećima Kosova na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom 1998. i 1999. godine.

(RTS/MONDO)