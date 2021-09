Pacijent koji je gasio požar u dobojskoj bolnici prebačen u Banjaluku na liječenje

Pacijent iz Modriče, koji je povrijeđen u požaru na Odjeljenju hirurgije u dobojskoj Bolnici "Sveti apostol Luka", stabilan je, ali je upućen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Banjaluka, rekao je načelnik Službe za hirurgiju Predrag Lazić.

Izvor: Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

Lazić je naveo da je pacijent u svjesnom stanju, ali se nije izjasnio o težini povreda, uz napomenu da je to "promjenjiva kategorija", te da pacijent u ovom momentu dobija adekvatnu medicinsku pomoć.

On je naveo da je u požaru opekotine zadobio i radnik obezbjeđenja, koji u početku nije bio hospitalizovan, ali je zbog predostrožnosti naknadno zbrinut.

Lazić je istakao da je požar izbio samo u jednoj sobi u kojoj je bio jedan pacijent, te da se nije proširio na susjedne sobe i dijelove hirurgije.

"Zbog manje količine dima koji su osjetili pacijenti, mi smo ih izmjestili iz tog dijela”, dodao je Lazić, uz napomenu da rad hirurgije nikako nije bio obustavljen.

Direktor Bolnice Mladen Gajić rekao je da je požar izbio sinoć oko 23.00 časa u Odsjeku za endoskopsku hirurgiju, koji su do dolaska vatrogasaca ugasili radnici obezbjeđenja i pacijenti.

On je dodao da čekaju rezultate policijskog uviđaja o uzroku nastanka požara, ali je naglasio da u prostoriji nije dolazilo do nestanka električne energije što ukazuje na to da nije bilo zapaljenja elektroinstalacija.

Iz Policijske uprave Doboj rečeno je ranije Srni da je opekotine po tijelu zadobio pacijent S.Š, te da im požar prijavljen sinoć u 23.35 časova.

(Srna)