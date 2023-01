Načelnik iz sarajevske policije: Državljani Srbije su pravili incidente prije turnira

Načelnik Sektora uniformisane policije kantonalne Uprave policije Džafer Hrvat govorio je o incidentu koji se desio tokom dječijeg fudbalskog turnira na Ilidži u kojem je jedna osoba iz Srbije zadobila povrede nožem.

Izvor: YouTube/Screenshot

Hrvat je, govoreći u emisiji Polis na TVSA rekao je ono što je policiji prijavljeno jeste incident koji se desio na teritoriji opštine Ilidža, na što su odreagovali.

"Odnosno osigurali smo adekvatan odgovor u skladu sa zakonom, te identifikovali i lišili slobode 10 lica. Pod nadzorom Tužilaštva ćemo u potpunosti rasvijeliti taj događaj", rekao je Hrvat.

Dodao je da jeste zabrinjavajuće da je zbunjena javnost zato što se u startu plasiraju "jednostrane informacije koje imaju možda različite motive i da je potrebno da se odmah na početku čuje i duga strana".

"Mi smo u dokumentovanju ovog incidenta došli do informacija da je bilo još incidenata koji su prethodili tome koji su pravili državljani Srbije koji su bili učesnici turnira ali nama to nije prijavljeno, dakle naknadno smo došli do informacije", dodao je Hrvat, prenosi Klix.ba.

Podsjetimo, sarajevska policija identifikovala, pronašla i uhapsila 10 osumnjičenih za krivično djelo "Nasilničko ponašanje", koji se terete da su u hotelu napali na internacionalnom turniru osobe iz Beograda, te da je diskvalifikovana ekipa iz Splita čija su djeca na Ilidži skandirala "Ubij Srbina".

U ovom incidentu nožem je povrijeđen jedan roditelj iz Beograda. Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor za sve uhapšene, koji su starosti od 20 do 28 godina.