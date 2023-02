Sud izrekao mjere: Mladiću osumnjičenom za silovanje zabranjen prilazak žrtvi

Osumnjičenom za silovanje M.K. (19) iz Banjaluke sudija za prethodni postupak banjalučkog Osnovnog suda izrekao je mjeru zabrane prilaska K. E. G. na razdaljinu ispod 100 metara.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Kako je saopšteno iz suda osumnjičeni je upozoren da ako prekrši izrečenu mjeru sud mu može odrediti pritvor.

"Mjera može trajati dok za to postoji potreba u toku istrage, a najduže do pravosnažnosti presude ako osumnjičenom nije izrečena kazna zatvora, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je osumnjičenom izrečena kazna zatvora. Kontrolu mjere vršiće policijski organ Policijske uprave Banjaluka, koji je po nalogu suda dužan da izvještaj bez odgađanja dostavi sudu, te ukoliko osumnjičeni ne ispunjava obavezu naloženu mjerom, organ koji izvršava mjeru dužan je da o tome obavještava sud", navodi se u saopštenju i dodaje da će se kontrola opravdanosti izrečene mjere vršiti se svaka dva mjeseca.

Detalji ovog slučaja nisu saopšteni, a prema nezvaničnim informacijama slučaj je policiji prijavila oštećena djevojka koja je rekla da je tokom proteklog vikenda silovao muškarac.

Prema pisanjima pojedinih medija žrtva i osumnjičeni su se upoznali na društvenim mrežama i duže vremena dopisivali. Navodno je osumnjičeni nakon jedne žurke gdje su pokušali da imaju seks objavio snimak na kome ga djevojka oralno zadovoljava nakon čega je ona sve prijavila policiji.

(Glas Srpske)