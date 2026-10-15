Banjalučanin prevaren za 1.835 evra: Nasjeo na oglas o "sigurnim dojavama" za utakmice

Muškarac iz Banjaluke ostao je bez 1.835 evra nakon što je na jednoj društvenoj mreži nasjeo na lažni oglas o "pouzdanim dojavama" za sportske utakmice, zbog čega je policija podnijela izvještaj protiv N.I. iz Srbije.
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče, 14. oktobra, Okružnom javnom tužilaštvu podnijeli izvještaj protiv osumnjičenog državljanina Srbije, a na teret mu se stavlja krivično djelo prevara.
Kako je saopšteno iz policije, N.I. se sumnjiči da je sporni oglas kreirao radi sticanja protivpravne imovinske koristi.
Lažnim prikazivanjem činjenica i nuđenjem sigurnih sportskih dojava, on je doveo u zabludu oštećenog Banjalučanina i naveo ga da mu na račun uplati pomenuti novčani iznos.