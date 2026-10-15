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Banjalučanin prevaren za 1.835 evra: Nasjeo na oglas o "sigurnim dojavama" za utakmice

Banjalučanin prevaren za 1.835 evra: Nasjeo na oglas o "sigurnim dojavama" za utakmice

Autor Dušan Volaš
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Muškarac iz Banjaluke ostao je bez 1.835 evra nakon što je na jednoj društvenoj mreži nasjeo na lažni oglas o "pouzdanim dojavama" za sportske utakmice, zbog čega je policija podnijela izvještaj protiv N.I. iz Srbije.

Banjalučanin platio 1.835 evra za lažne rezultate sportskih mečeva Izvor: Shutterstock

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče, 14. oktobra, Okružnom javnom tužilaštvu podnijeli izvještaj protiv osumnjičenog državljanina Srbije, a na teret mu se stavlja krivično djelo prevara.

Kako je saopšteno iz policije, N.I. se sumnjiči da je sporni oglas kreirao radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Lažnim prikazivanjem činjenica i nuđenjem sigurnih sportskih dojava, on je doveo u zabludu oštećenog Banjalučanina i naveo ga da mu na račun uplati pomenuti novčani iznos.

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Tagovi

prevara klađenje Banjaluka

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