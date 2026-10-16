logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve snimio mobilnim telefonom: Djed dobio 18 godina zatvora zbog obljube djeteta kod Gradiške

Sve snimio mobilnim telefonom: Djed dobio 18 godina zatvora zbog obljube djeteta kod Gradiške

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Muškarac D.G. nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na 18 godina zatvora zbog stravičnog slučaja pedofilije koji je u septembru prošle godine otkriven u okolini Gradiške.

Okružni sud Banjaluka Izvor: MONDO

Radi se o jednom od najgnusnijih slučajeva koji je posljednjih godina evidentiran u banjalučkom regionu, a u kome je žrtva bilo dijete mlađe od 10 godina, potvrđeno za ATV.

Optuženik, koji je djed žrtve, oglašen je krivim za krivična djela obljube sa djetetom mlađim od 15 godina u sticaju sa iskorištavanjem djece za pornografiju. Oglašen je krivim i za pokušaj obljube djeteta mlađeg od 15 godina.

”Okružno javno tužilaštvo Banjaluka optužnicu je podiglo 19. februara 2026. godine. U navedenom predmetu Okružni sud u Banjaluci je 7. aprila 2026. godine donio presudu kojom je optuženog D.G. oglasio krivim i izrekao osuđujuću presudu – kaznu zatvora od 18 godina. Presuda nije pravosnažna”, navelo je OJT Banjaluka u odgovoru ATV-u.

Zbog zaštite malodobne žrtve, istraga i suđenje u ovom predmetu su bili zatvoreni za javnost.

O toku postupka, od hapšenja u septembru 2025. godine do danas, policija, tužilaštvo i sud nisu objavili ni jednu zvaničnu informaciju ili saopštenje za javnost.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

presuda obljuba Gradiška Okružni sud Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ