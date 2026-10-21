Stručna saradnica suda u Banjaluci automobilom udarila sutkinju: Bila pod dejstvom alkohola

Stručna saradnica Osnovnog suda u Banjaluci zadržana je u policiji nakon što je automobilom udarila i povrijedila novoimenovanu sutkinju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stručna saradnica Osnovnog suda u Banjaluci G. R. zadržana je sinoć u policiji u Istočnom Sarajevu nakon što je, pod dejstvom alkohola, automobilom udarila i povrijedila novoimenovanu sutkinju Osnovnog suda u Banjaluci B. K., saznaje ATV.

Incident se dogodio oko ponoći, uoči otvaranja 20. jubilarnog Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, koje je okupilo stotine pravnika iz cijele BiH, kao i rukovodioce najviših pravosudnih institucija.

Slučaj prijavljen kao pokušaj ubistva

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj je policiji prijavio suprug povrijeđene sutkinje, navodeći da se, prema njegovom mišljenju, nije radilo o saobraćajnoj nezgodi, već o pokušaju ubistva.

On smatra da je G. R. namjerno prednjim dijelom automobila udarila B. K., koja se kretala pješice i pokušavala da izbjegne udar.

Nakon prijave, na lice mjesta upućeni su policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su obavili uviđaj. Osumnjičena G. R. pozvana je u policiju, gdje je određeno vrijeme zadržana.

"Utvrđeno je da je bila pod dejstvom alkohola od preko 1 g/kg", navodi izvor ATV-a.

O incidentu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, a u toku je utvrđivanje svih okolnosti događaja. Kvalifikacija djela zavisiće od rezultata istrage kojom rukovodi tužilaštvo.