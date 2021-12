"Molio sam Dodika da naseli Arape i Kineze u Posavinu i Krajinu..."

Banjalučki biskup Franjo Komarica kaže da su za žestoku političku u BiH odgovorni domaći političari, ali i međunarodni predstavnici.

"Narodu je slomljena kičma i nema više snage, satrao ga je valjak rata i iznevjerena očekivanja poslije rata. Narod više nema ni snage ni živaca da se nosi sa takvim ljudima, pa se jadni ljudi sklanjaju ili napuštaju zemlju. Za stanje u zemlji nije odgovoran narod, nego političari. A još su odgovorniji oni koji su dopustili našim igračima da se ovako ponašaju, a to su međunarodni predstavnici", kaže Komarica u intervjuu za "EuroBlic".

Komentarišući djelovanje srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, Komarica navodi da "on pokazuje na djelu ko je i ko mu šta diktira".

"Eto, molio sam mnogo puta i Dodika i druge političare na vlasti: naselite Arape i Kineze u pustu Posavinu, u pustu Krajinu, kad već niste omogućili ljudima, koji su pobjegli od rata, da se vrate na svoje. A on mi kaže, nikom mi ne branimo da se vrati. Kao da je to dovoljno! Koliko je političara pozvalo ljude da se vrate? Ko im je poručio: dođite, trebate nam.

Rat koji smo preživjeli bio je zastupnički rat, rat velikih sila preko naših leđa. Uhvatili su nas za glave i naveli da udaramo glavom u glavu, dok nam glave ne iskrvare. A drugi su u tom imali svoje interese, kao što ih i sada imaju. To svi naši političari dobro znaju. I zašto onda ne promisle kome će sutra biti vlast, kad ne bude više naroda", kaže Komarica.

Banjalučki biskup najviše zamjera Evropi jer "nije vjerodostojna" prema BiH.

"Navodno se zalažu da se u BiH uspostavi pravna država. A meni je mnogo puta potvrđeno, govorili su mi to predstavnici Brisela i Strazbura, da oni ovdje ne žele pravnu državu, nego kontrolisani haos. Oni su to potvrdili i na djelu. Mi smo moneta za potkusurivanje velikih, to je sramotno, to je porazno. I jasno sam rekao u Evropskom parlamentu da se stidim svoje generacije evropskih političara, jer nisu pošteni, nisu iskreni, nisu jedinstveni, nisu odlučni, nisu vjerodostojni", kaže Komarica.

