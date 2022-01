Slavlja došla na naplatu: U januaru preko 7.000 zaraženih u RS, najmlađa žrtva imala 18 godina

Drastično povećanje broja zaraženih korona virusom u ovom talasu u Srpskoj počelo je da pritiska i bolnički sektor, u kojem sve više raste broj hospitalizovanih, te onih kod kojih se razvijaju teže kliničke slike.

Izvor: UKC RS za Mondo.ba

Od početka januara koronom je zaraženo 7.040 ljudi, dok je u septembru lani, koji je po broju inficiranih bio najgori u prošlom talasu, zabilježeno skoro 8.700 slučajeva, piše Srpskainfo.

Broj stvarno zaraženih u ovom talasu daleko je veći, jer mnogi ljudi, zbog blažih simptoma i gužvi na punktovima, ne idu na testiranje.

Uprkos tome, već danima se kod više od polovine testiranih registruje korona, a ubjedljivo najviše pozitivnih u epidemiji imali smo 14. januara – 1.057.

U ovom mjesecu, bitku sa kovidom izgubile su 163 osobe, a prije nekoliko dana preminuo je mladić od 18 godina, koji je najmlađa žrtva.

Iako omikron soj u većini slučajeva dovodi do blažih formi bolesti, u odnosu na početak januara sada je bolnicama sve više ljudi sa upalama pluća koji zahtijevaju respiratornu podršku.

Izvor: Mondo - Ivana Šimundža

Među hospitalizovanim trenutno dominiraju stariji sa hroničnim bolestima, dok je ubjedljivo najviše kovid pacijenata nevakcinisano.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, broj kovid pacijenata u bolnicama je u ovom talasu, odnosno od početka januara do juče, sa 374 skočio na 616 ili za čak 65 odsto.

U Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra RS u novembru je pregledano 1.937 potvrđenih i na kovid sumnjivih pacijenata, u decembru 1.309, a od 1. do 17. januara njih 1.609.

"Suočavamo se sa značajnim porastom broja upućenih u Urgentni centar. U prvoj sedmici januara imali smo veliki broj ambulantnih pacijenata, dnevno iznad 130, od čega je desetak hospitalizovano. U sedmici koja je iza nas, hospitalizuje se između 20 i 30 ljudi dnevno. U ovom periodu, broj pacijenata u kovid odjeljenjima je sa 150 porastao na preko 200", naglašava za Srpskainfo načelnica Urgentnog centra UKC RS dr Slavica Zeljković.

Prema njenim riječima, kliničke slike pacijenata su sada teže, a među pacijentima je najviše starijih osoba koje imaju više komorbiditeta.

"Početkom januara, među pacijentima su dominirali mlađi ljudi, sa blažim respiratornim smetnjama, odnosno kliničkom slikom obične prehlade koju karakteriše blaga temperatura, sekrecija iz nosa, bolovi u stomaku, povraćanje, dijareja. Sad su češće upale pluća, te pogoršanje hronične bolesti pacijenta, što zahtijeva hospitalizaciju. Među pacijentima je sve više onih koji imaju upale pluća i koji završavaju na respiratornoj podršci", naglašava Zeljković i dodaje da se, po broju zaraženih, oboljelih, te blažoj kliničkoj slici kod mladih i zdravih ljudi, pretpostavlja da je riječ o širenju omikron soja.

"Razlog pogoršanja epidemiološke situacije je činjenica da je smanjen nadzor nad epidemiološkim mjerama, te njihovo poštivanje. U proteklom periodu bilo je masovnih slavlja i porodična okupljanja, što je dovelo do porasta broja zaraženih i hospitalizovanih. Zbog toga, već razgovaramo o eventuelnom proširenju kapaciteta za hospitalizaciju", kaže Zeljković.

Gradiška

U Bolnici Gradiška kažu da se, trenutno, suočavaju sa blagim rastom broja hospitalizovanh, ali da očekuju još već porast, s obzirom na veliku zaraznost omikron soja.

"S druge strane, u prethodnom periodu prazničnih dana, epidimiološke mjere među stanovništvom se, praktično, uopšte nisu poštovale. S druge strane, treba uzeti u obzir da je trenutno i više vakcinisanih, pa je moguće da to doprinosi blažoj kliničkoj slici, koliko i karakteristike samog virusa", kaže načelnica kovid odjeljenja ove zdravstvene ustanove dr Branka Milošević.

Prema njenim riječima, određeni broj pacijenata, ipak, dolazi sa teškom kliničkom slikom, a kod nekih se ona pogoršava tokom samog liječenja.

"Dominantno su hospitalizovane starije osobe sa brojnim komorbiditetima. Među njima ima i vakcinisanih pacijenata, ali je neuporedivo više nevakcinisanih. Takođe, imamo pacijenata koji su reinficirani po drugi ili treći put. Situaciju pratimo svakodnevno, a ukoliko se nastavi porast broja pacijenata, to bi moglo značiti dodatno opterećenje za bolnički sektor", upozorava Miloševićeva.

I domovima zdravlja u RS se konstantno suočavaju sa povećanim brojem pozitivnih na koronu, te sve većim prilivom pacijenata sa respiratornim infekcijama.

"Trenutna epidemiološka situacija je poprilično loša, zbog čega smo morali da povećamo broj timova. Pritisak je veliki zbog širenja omikron soja", poručili su iz banjalučkog Doma zdravlja.

Kod ovog soja, kako pokazuju istraživanja SZO, broj slučajeva se udvostručuje za 1,5 do tri dana, a procjenjuje se da je rizik od ponovne infekcije omikronom 5,4 puta veći nego kod delte. Stručnjaci objašnjavaju da veoma zarazni omikron izaziva manje tešku kliničku sliku od delte, ali da ostaje “opasan virus”, posebno za one koji nisu vakcinisani. U RS je do sada kompletno vakcinisano tek 34 odsto populacije, što je daleko od zadovoljavajućeg procentra imunizovanih.

Bijeljina

U bijeljinskoj Bolnici „Sveti Vračevi“ kažu da je specifičnost ovog talasa i u tome što je sve češća pojava da se na prijemu kod inetrnističkog, hirurškog ili nekog drugog pacijenta, brzim testom otkrije infekcija SARS–CoV-2 virusom.

"Tada liječenje mora da ide preko Kovid bolnice i tu vidimo problem, ako ovaj talas potraje. Epidemiološka kriva u Bijeljini bilježi nagli skok nakon praznika, što je u određenoj mjeri dovelo i do porasta broja hospitalizovanih. Međutim, taj rast ne prati trend potvrđenih slučajeva infekcije. Težina kliničke slike, kao i broj umrlih, takođe, ne prati broj potvrđenih, što je dobar pokazatelj", kažu za Srpskainfo u ovoj bolnici i objašnjavaju da svi ovi parametri upućuju na predominaciju omikron soja u populaciji.

"Mada, i delta soj je vjerovatno prisutan. Da je omikron predominantan, pokazuje i podatak da je povećano učešće vakcinisanih u ukupnom broju potvrđenih, s tim da i dalje nevakcinisani završavaju u Kovid bolnici sa težim kliničkim slikama", upozoravaju iz Bolnice.

(MONDO)