Đajić: "Svi znaju od čega je vakcina, a ne znaju šta svakodnevno jedu"

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da je ova zdravstvena ustanova dobro radila u protekle dvije godine borbe sa virusom korona i pozvao stanovništvo da se vakciniše, jer "bez vakcine ova pošast neće stati".

"Iza nas je dvije godine dobrog rada UKC-a Republike Srpske. To je bila borba sa strahom, smrtima, tragedijama porodica. Sve smo to prošli. Sa strahom smo gledali kako su u drugim državama ljudi umirali po trotoarima. To nismo dozvolili u Banjaluci i Srpskoj", rekao je Đajić za Radio-televiziju Republike Srpske.