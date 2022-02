Statistika u RS: 40 odsto ljudi vakcinisano, najviše ''Sinofarmom''

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske isporučio je od 12. februara prošle godine, kada je počela vakcinacija protiv kovida 19, zdravstvenim ustanovama više 750.000 doza vakcine od kojih je primjenjeno 718.930.

Izvor: MONDO

Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Aćimović je na konferenciji za novinare povodom godinu dana od početka vakcinacije protiv kovida u Republici Srpskoj rekla da je do sada vakcinisano oko 40 odsto građana, dodajući da je 328.256 vakcina dato kao prva doza, 315.691 kao druga i skoro 75.000 građana do sada je primilo buster dozu.

Ona je navela da je obuhvat vakcinacijom blizu 40 odsto i da bi on trebao biti veći da bi se postigao osnovni cilj vakcinacije.

"Ipak smo zadovoljni kako smo odgovorili ovom procesu vakcinacije, jer dati skoro 750.000 doza u jednoj godini je možda najveći i najobimniji proces vakcinacije koji smo u skoroj istoriji obavili u našoj zemlji", rekla je Aćimovićeva.

Ona je dodala da Republika Srpska ima dovoljno vakcina, kao i kapaciteta za njihovo čuvanje i vakcinaciju, te da je stvar u adekvatnoj zainteresovanosti stanovništva.

"Od šest vrsta vakcina koje smo imali na raspolaganju najviše smo davali vakcinu `sinofarm` 38,9 odsto svih datih doza, druga je `sputnjik ve` 26,8 odsto i na trećem mjestu `fajzer` 25,66 odsto", rekla je Aćimovićeva.

Ona je istakla da je najveći broj vakcina dat stanovnicima starosnog doba od 65 do 79 godina, skoro 250.000 doza, te da obuhvat vakcinacijom ove starosne grupe iznosi 64 odsto.

Aćimovićeva je rekla da je gotovo četvrtina građana, odnosno 23 odsto starosti od 65 do 79 godina primila buster dozu.

Prema njenim riječima, u januaru su više od 75 odsto datih vakcina bile buster doze.

Najveći broj vakcina do sada dat je u Domu zdravlja Banjaluka104.192 doza, zatim u Domu zdravlja Bijeljina 54.680, te u Domu zdravlja Doboj 49.425 doza.

"Najveći broj zaposlenih koji su vakcinisani je u Institutu za javno zdravstvo, a nakon toga u domovima zdravlja Doboj, Milići, Gradiška i Bijeljina", rekla je Aćimovićeva.

Ona je dodala da je najveći broj vakcinisanih zabilježen u opštini Foča 42 odsto, a zatim u Banjaluci 40 odsto, te više od 35 odsto u Istočnom Sarajevu, Doboju, Istočnom Drvaru, Trebinju, Srpcu, Oštroj Luci, Laktašima.

"Žene su češće dolazile na vakcinaciju nego muškarci, iako muškarci češće imaju teže oblike bolesti kovid 19", rekla je Aćimovićeva.

Ona je navela da je trenutna epidemiološka situacija u poboljšanju, te da su u posljednja 24 časa na virus korona pozitivna 154 lica, ističući da pada i broj hospitalizovanih u bolnicama u Srpskoj.

Aćimovićeva kaže da još nema zvaničnih preporuka za četvrtu dozu vakcine, te da bi to imalo smisla kod imuno-kompromitovanih lica.

"Trebamo se fokusirati na vakcinaciju buster dozom", poručila je Aćimovićeva.

Ona je rekla da se u Srpskoj vrši vakcinacija djece od 12 do 18 godina u ovom momentu isključivo vakcinom "fajzer", jer je ona jedina preporučena za taj uzrast.

Preporuka za nošenje maski u školama ''nepromijenjena''

Aćimovićeva je istakla da je preporuka Instituta za javno zdravstvo za nošenje maski u školama nepromijenjena i napomenula da one nisu obavezne za manju djecu do četvrtog razreda, već je to preporuka.

Ona je navela da je nezahvalno procjenjivati, da se situacija ublažava i pada broj oboljelih u cijelom svijetu, ali da je činjenica da u ovako velikom širenju postoji mogućnost za nove mutacije virusa i nastanak novih formi.

"Ne smijemo se potpuno opustiti i slaviti kraj, jer smo više puta proslavili kraj neopravdano. Tako i ovog puta vrlo oprezno pratimo situaciju, kada procijenimo da je sve uredu, ublažavamo mjere. Ako bude ponovo nekih porasta mi ćemo se tome prilagođavati", rekla je Aćimovićeva.