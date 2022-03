Stanivukovićeva "pobjeda": Odbijena žalba za legalizaciju "Kajak terase" u Banjaluci

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo je rješenje po kojem se odbija žalba vlasnika SP “Kajak” Srećka Radišića za legalizaciju odnosno privremeno zadržavanje objekta – bašte otvorenog tipa.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Komentarišući ovaj slučaj, gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je „Grad od strane istog ministarstva i uvažene ministrice godinu dana bio okarakterisan kao lažov, kao neznalice, kao neko ko krši procedure“.

"A onda nakon godinu dana, nakon što smo uspjeli da dobijemo bitku da vratimo to zemljište Gradu i da se poruši taj lokal na našem zemljištu, da uđemo u sve procedure vjerujete sa nekim rizikom s obzirom na to da se ministrstvo tako ophodilo prema nama, onda dođe do potpune kapitulacije ministarstva jer ono što su tamo napisali jeste da smo mi od prvog dana bili u pravu", kazao je on.

Kako je Stanivuković naveo, od prvog dana su Grad i gradonačelnik bili u pravu, da to zemljište zaista gradsko, te da oni nemaju pravo na legalizaciju, jer su objekat pravili iza 2018. godine.

"U najmanju ruku od ministarstva očekujem izvinjenje. Kroz njihova saopštenja okarakterisan sam „kao fol gradonačelnik, gradonačelnik u pokušaju“. I poslije svih ovih uvreda doživjeli smo njihovu potpunu kapitulaciju",poručio je gradonačelnik.

Dodaje da neće sada da likuje, ali da očekuje izvinjenje i da se u budućnosti ovakve stvari ne ponavljaju.

"Iako su sada priznali grešku, postavljam pitanje krivične odgovornosti, jer šta je drugo godina dana nesavjesnog rada nego krivična odgovornost", kazao je on.

Isto to ministarstvo, kako je naglasio, osporilo je gradnju fontane u Parku „Mladen Stojanović“.

"I ja opet kažem da nisu u pravu, što će vrijeme pokazati. Prema tome, ja sam srećan što prolazimo kao pobjednici", zaključio je Stanivuković.

Osvrnuo se i na brojne sudske procese za koje se sudi, ističući da je otprilike od 20 rješenja, tužbi sve dobio, da nijedno nije oboreno na sudu.

"Sve ijedna tužba, parnica, krivična prijava protiv mene je pala u vodu, ali o tome ću se posebno obratiti javnosti", najavio je Stanivuković.