Bilećki vatrogasci najavili štrajk upozorenja: "Opština ne poštuje posebni kolektivni ugovor"

Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice u Bileći stupiće sutra u štrajk upozorenja

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Kako su naveli, opština ne poštuje posebni kolektivni ugovor potpisan sa Vladom Republike Srpske prema kojem su sve lokalne zajednice u Srpskoj dužne da povećaju plate vatrogascima-spasiocima.

Predsjednik Sindikata bilećkih vatrogasaca Radojica Čuknić izjavio je Srni da su danas imali sastanak sa načelnikom opštine Bileća Veselinom Vujovićem na kojem je on predložio da ugovor bude potpisan sa 16 bilećkih vatrogasaca, dok bi njih desetak ostalo sa istim prihodima.

"Ne pristajemo na takve uslove zato što ne želimo da se dijelimo, već želimo jednake uslove, odnosno veće plate za sve zaposlene vatrogasce u Bileći", naveo je Čuknić.

On je najavio da će bilećki vatrogasci sutra u 12.00 časova stupiti u štrajk upozorenja.

Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović rekao je Srni da je postignut dogovor da se sa 16 vatrogasaca iz bilećke vatrogasne jedinice potpiše kolektivni ugovor prema kojem će im prihodi biti uvećani za oko 200 KM, a ostali da ostanu na radnim mjestima sa platama koje su imali.

On je naveo da su vatrogasci na sastanku pristali na te uslove i da je sa Sindikatom postignut dogovor, te dodao da smatra da je za opštinu Bileća i finansijsku situaciju u kojoj se nalazi 16 vatrogasaca optimalan broj.

"To je optimalan broj koji zadovoljava naše uslove. Mislim da je to realno i optimalno rješenje. Toliko možemo da im ponudimo", rekao je Vujović.

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić izjavio je Srni da načelnik opštine Bileća ne može da pravi takve dogovore.

"U okviru opštine Bileća postoji reprezentativna sindikalna organizacija čiji je predsjednik Nikola Lero. On je jedini ovlašten da pregovara sa načelnikom opštine o kolektivnom ugovoru kod poslodavca koji se zaključuje na osnovu posebnog kolektivnog ugovora koji je Sindikat uprave Srpske zaključio sa Vladom. On nije prisustvovao sastanku", napomenuo je Marić.

On je podsjetio da su 11. februara na snagu stupile izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u 64 jedinice lokalne samouprave u Srpskoj i da su od tada znantno uvećane plate vatrogascima-spasiocima.

"Imali smo nered u tom smislu, pa se dešavalo da vatrogasci rade za najniže plate. Mi smo to u februaru otklonili i ovaj ugovor se primjenjuje na svakog vatrogasca u Srpskoj. Koeficijent plata za vatrogasce je jedinstven i on se kreće od 10,86 do 12,15", rekao je Marić.

On je situaciju u Bileći ocijenio katastrofalnom i naveo da radnici koji se finansiraju iz opštinskog budžeta nisu dobili nijednu platu za ovu godinu.

"Načelnik se mogao u prvoj godini mandata pozivati na naslijeđeni dug i prekomjeran broj zaposlenih, ali ističe druga godina njegovog mandata, a on se nije pomjerio sa mjesta iako smo na sastanku u Vladi utvrdili jasne smjernice kako da Bileća izađe iz začaranog kruga i kako da se vrše reprogrami naslijeđenih dugova", naveo je Marić.

On je istakao da se načelnik opštine Bileća suočava sa krivičnom odgovornošću jer je potpisao izjavu o fiskalnoj odgovornosti u kojoj je jasno definisano da će izmirivati obaveze prema radnicima.

"On to ne poštuje i suočava se sa ozbiljnim posljedicama koje mogu prouzrokovati svako dalje utuživanje. Ukoliko se vatrogasci u opštini Bileća odluče na radikalnu borbu, imaće punu podršku Sindikata uprave Republike Srpske u svakom pogledu. Kao predsjednik Sindikata pozvaću sve vatrogasce iz Hercegovine da dođu u Bileću i da se pridruže bilećkim kolegama u borbi za golu egzistenciju", poručio je Marić.

SRNA